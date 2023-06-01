Official髭男dism、「ノーダウト」が自身9作目の累積再生数4億回突破【オリコンランキング】
Official髭男dismの「ノーダウト」が、4月22日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、週間再生数105万1577回を記録。累積再生数は4億102万8234回となり、自身通算9作目【※】の累積再生数4億回突破作品となった。
【動画】Official髭男dism「ノーダウト」ミュージックビデオ
本作は、俳優・長澤まさみが主演、東出昌大、小日向文世共演のドラマ『コンフィデンスマンJP』（フジテレビ系／2018年4月期放送）の主題歌として起用された。
【※】Official髭男dismの累積再生数4億回突破ほか作品※達成順／「Pretender」「I LOVE…」「Subtitle」「Cry Baby」「ミックスナッツ」「115万キロのフィルム」「宿命」「イエスタデイ」
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月27日付：集計期間：2026年4月13日〜19日）＞
【動画】Official髭男dism「ノーダウト」ミュージックビデオ
本作は、俳優・長澤まさみが主演、東出昌大、小日向文世共演のドラマ『コンフィデンスマンJP』（フジテレビ系／2018年4月期放送）の主題歌として起用された。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月27日付：集計期間：2026年4月13日〜19日）＞