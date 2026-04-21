◇パ・リーグ 日本ハム3―1楽天（2026年4月21日 エスコンF）

日本ハムは楽天に3―1で競り勝ち、2カードぶりにカード初戦を白星で飾った。先発の達孝太投手（22）は7回2安打1失点で楽天戦初勝利となる今季2勝目（1敗）。1―1の4回に奈良間大己内野手（25）が決勝打を放った。

新庄剛志監督（54）は接戦を振り返り「ははは、大変ですね。一試合、一個勝つのってね」。9回1死一、二塁で村林を遊撃への併殺に仕留めた場面についても「最後もう紙一重。あれがちょっとね。ボールの下に入ってたら左中間に飛んでて」と胸をなで下ろした。

先発の達は自身2連勝。指揮官は「達君が本当にゲームを作ってくれて。あの達君の実力なら完投させたいなと思ったんですけど、（7回先頭の）浅村君に当てたデッドボール。このボールがちょっと気に食わなかったので、田中君に行ってもらいました」と8回からの救援について説明した。

右腕にとってエスコンFでは昨年6月10日以来、315日ぶりの白星。「僕が打席に入った目線から、どういうピッチャーかなと思って考えながら見てるんですけど、本当にいいピッチャー。打ちづらいし、何を待っていいかわからないピッチャーなので、今後、日本を代表するピッチャーに成長してくれたらいいかなといつも思います」と改めて賛辞を贈った。