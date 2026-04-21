HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第9話にて、アメリカ・LAで共同生活を送る練習生たちが、極限状態の中で本音を漏らすシーンがあった。

【映像】元アイドル練習生が仲間割れ…ギスギスする実際の映像

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名。しかしHIORIは7話で辞退を表明し、現在は3名となっている。（※全て参加時の年齢）

追加メンバーとしてRINKAが合流した際、AYANAは複雑な胸中を告白した。「正直に言うと、そのライバルが増えるじゃないけど、1人でデビューっていうオーディションだからこそ、ちょっと構えじゃないけど、『あ、やっぱ来たか』みたいな思いはありました」と予期していたことを明かす。

しかし、それ以上にAYANAが感じていたのは、既存メンバーとのコミュニケーションの限界だったようで、「本当にあと1か月を共にするのがRINKAで良かった。やっと会話できると思って。SAKURAとAOIが宇宙人だから、RINKAでよかった」と吐露。

スタジオのLE SSERAFIMのSAKURAは「みんな限界きてる」と案じ、ILLITのIROHAは「この4人の複雑なこの心に、全部なんか共感っていうか、全部理解することができて」と、過酷な環境に置かれた練習生たちの痛みに寄り添った。