TWICE・ナヨン、弾ける笑顔で視線独占！“美デコルテ”際立つオフショルコーデでイベント出席

TWICEのナヨンが、唯一無二の魅力を発揮した。

4月21日、ナヨンはソウル・狎鴎亭（アックジョン）で開催されたファッションブランド「GROVE」のイベント「Wear Yourself with NAYEON」に出席した。

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ナヨンは、ホワイトのトップスにグレーのレイヤードボトムスを合わせたスタイリングで会場に登場。オフショルダーのデザインがデコルテラインを美しく際立たせ、洗練されたオーラを放った。

カメラに向かってキュートな笑顔を見せながら、多彩なポージングを披露。彼女ならではの弾けるような魅力で、会場の雰囲気を華やかに彩った。

（写真提供＝OSEN）ナヨン

なお、ナヨンが所属するTWICEは現在、6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中。来る4月25日・26日・28日には、海外アーティストとして初めて日本の国立競技場（MUFGスタジアム）で単独公演を行う予定だ。

◇ナヨン プロフィール

1995年9月22日生まれ。2010年に現在の所属事務所JYPエンターテインメントで練習生となり、2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。最年長メンバーで、不動のセンター。愛嬌のある仕草やファンサービスの良さに定評があり、ステージだけでなくバラエティ番組でも抜群の存在感を発揮している。2022年6月24日にはソロデビューを果たし、デビューアルバム『IM NAYEON』のリード曲『POP!』は大ヒットを記録した。