5人組ダンスボーカルグループM！LKの曽野舜太（23）が21日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に出演。MCのハライチ澤部佑が、M！LKはバラエティーに強いと話すと、曽野は「東京生まれがいないんですよ。田舎っ子ばっかで、テレビで育ってきたので、バラエティー大好きなんですよ」と明かすと、笑いが起きた。

M！LKのリーダー吉田仁人（26）が曽野について「ものすごい頭いいんで」と言うと、「意外だなー」の声があがった。吉田が「どこ卒でしたっけ？」と話を振ると「学習院大学です」と答えた。するとMCの神田愛花が「そりゃ頭いいわー、そりゃ頭いいわー、そりゃ頭いいわー」と強調した。そして「後輩なのね。文系ですか？ 文系は特に頭いいです、学習院は」と、学習院大理学部数学科卒業の神田が説明した。そして「ごきげんよう」とお互いあいさつをした。

吉田が「オール5なんでしょ？」と聞くと、「小、中のあたりはオール5でしたね」と明かすと、「すごいよ」「中学オール5は結構すごいよ」「相当だよ」のコメント。

そして成績表が出されると「オール5だ」「全部5だ」「オール5って難しいよね」と驚きの声があがった。ブラックマヨネーズ小杉竜一が「体育も5ってこと？ それでこの容姿？ うわーっ、せこっ」と話し、笑いが起きた。さらに「背高いんやろ？ せこっ！」と続けた。「ずるいよ」「完璧だ」「神様どーなってんだよ」などの声もあがった。