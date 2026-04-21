Snow Man目黒蓮、レグザ20周年へのコメント動画で笑顔 『SHOGUN 将軍』撮影でカナダ滞在中
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が21日、都内で行われた『レグザ2026年 春夏新商品発表会』に映像でコメントを寄せた。
【写真】黒スーツを着てさわやかに話す目黒蓮
レグザグローバルブランドアンバサダーを務める目黒は、現在『SHOGUN 将軍』の撮影でカナダに滞在中。この日は出席は叶わなかったが、レグザ20周年ということで、会見では目黒からのメッセージ映像が上映された。
黒で統一したジャケット姿で映像に登場した目黒は、「レグザは2026年に20周年を迎えました。映像体験を最新の技術で進化させ続けてきたレグザブランドに携われることを、本当にとてもうれしく思います」とまっすぐ伝えた。続けて「Real, biyond imagination 想像を超えたその先のリアルへ、これからもレグザが切り拓く新しい映像体験を、皆さんもぜひ一緒に楽しんでいきたいなと思います」と笑顔を見せていた。
目黒が出演する新CMは、きょう21日に公開。6月にテレビでも放送される。
会見にはほかに、稲本潤一、稲村亜美が登壇した。
【写真】黒スーツを着てさわやかに話す目黒蓮
レグザグローバルブランドアンバサダーを務める目黒は、現在『SHOGUN 将軍』の撮影でカナダに滞在中。この日は出席は叶わなかったが、レグザ20周年ということで、会見では目黒からのメッセージ映像が上映された。
黒で統一したジャケット姿で映像に登場した目黒は、「レグザは2026年に20周年を迎えました。映像体験を最新の技術で進化させ続けてきたレグザブランドに携われることを、本当にとてもうれしく思います」とまっすぐ伝えた。続けて「Real, biyond imagination 想像を超えたその先のリアルへ、これからもレグザが切り拓く新しい映像体験を、皆さんもぜひ一緒に楽しんでいきたいなと思います」と笑顔を見せていた。
目黒が出演する新CMは、きょう21日に公開。6月にテレビでも放送される。
会見にはほかに、稲本潤一、稲村亜美が登壇した。