「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２１日午前１１時現在で、ユニチカ<3103.T>が「売り予想数上昇」で１位となっている。



この日の東京株式市場でユニチカは４連騰。同社は老舗の繊維メーカーで、ＡＩデータセンター向けガラス繊維に活躍期待が高まっている。４月に入って同社株はＡＩ株物色に乗り上げ足を加速。それまで１０００円近辺で推移していた株価は、きょうは４３８０円まで上値を伸ばし、およそ４倍以上に水準を切り上げた格好だ。短期間での急騰に高値警戒感が台頭しているようで、売りを予想する向きが増えているようだ。



出所：MINKABU PRESS