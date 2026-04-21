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YouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」が、「【この色よ質感よ】1キロ以下の超軽量モバイルノート「ASUS Zenbook SORA 14」をレビュー」と題した動画を公開した。動画では、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、ASUSの14インチモバイルPCの質感や性能を詳しく検証。特に独自素材を用いた外装デザインについて「過去ベスト3に入る」と大絶賛している。



動画前半では、本体の外観をくまなくチェック。カラーは「アイスランドグレー」で、アルミとセラミックを融合した独自開発素材「セラルミナム」を採用。陶器のような手触りと、指紋汚れの目立ちにくさが特徴だ。実測991gという1kgを切る軽さながら、ミルスペックに準拠した高い堅牢性も備えており、その妥協のない作り込みを絶賛した。



性能面では、「Snapdragon X2 Elite」を搭載。ベンチマークテストにおいて、薄型軽量ボディからは想像できない驚異的なスコアを叩き出す。さらに、最長29時間というバッテリー駆動時間についても、「これだけ使えるというのはちょっと驚きですね」と高く評価した。一方で、有機ELディスプレイの光沢による映り込みや、右側の一部のキー配列、インターフェースのType-C端子が左側のみに配置されている点など、日常使いで気になるポイントも鋭く指摘している。



動画の最後では、総合評価として80点と採点。一部アプリの互換性に対する懸念や画面の光沢などで最高ランクには至らなかったものの、それを補って余りある外装の仕上がりを褒め称えた。所有欲を満たす圧倒的な美しさと、長時間のバッテリー性能を求めるユーザーにとって、強力な選択肢となる一台と言えそうだ。