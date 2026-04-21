意外と知らない「繁忙貧乏」の罠。売上が増えても会社が儲からない本当の理由
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社労士たかこ先生がYouTubeチャンネル「わがまま社労士の人財革命チャンネル」で「【真実】忙しいのに儲からない会社の共通点。原因は売上不足ではなく利益が残る仕組みがないことです」を公開した。動画では、忙しいのに儲からない「繁忙貧乏」の正体と、利益を残すための仕組みづくりについて解説している。
「毎日頑張って働いているのにお金が増えていない」という経営者の悩みに対し、たかこ先生は「頑張るほど衰退する」と警鐘を鳴らす。売上が上がれば会社が成長しているというのは表面上の錯覚であり、本当に見るべきは「利益が残る仕組みが機能しているか」であると語る。帝国データバンクの調査を引用し、倒産企業の約半数が売上増加中や黒字の状態で倒産している事実を提示した。
売上を伸ばそうと人を増やすと、採用費や教育費、広いオフィスの賃料といった「見えないコスト」が一緒に膨らむ。結果として売上の伸びよりもコストの膨らみの方が大きくなる逆転現象が起きると説明し、これを「繁忙貧乏」と呼んだ。
会社が衰退する構造的欠陥として、「売上を増やす手段が労働集約に依存している」「自信がない経営者が陥る安売り病」「管理コストの増大」「マニュアル化を怠る情報の属人化」「採用・教育コストを原価に算入していない」という5つのパターンを挙げている。
この負のループから抜け出す方法として、「今の人数で生産性を10%上げる方法を考えるべき」と提案する。抱えている案件を利益率順に並べ直して効率の悪い仕事をやめることや、ITツールの導入、無駄な会議の廃止など、人を増やす前に業務の断捨離を行う重要性を説いた。
利益は売上のおまけではなく、最初から設計に組み込んでおくべき構造である。たかこ先生は「様子を見るのが一番の判断ミス」と断言し、不要な仕事を捨てる勇気を持ち、社長自身が24時間働かなくても利益が出る仕組みを作ることこそが経営者の本当の仕事であると結論付けた。
「毎日頑張って働いているのにお金が増えていない」という経営者の悩みに対し、たかこ先生は「頑張るほど衰退する」と警鐘を鳴らす。売上が上がれば会社が成長しているというのは表面上の錯覚であり、本当に見るべきは「利益が残る仕組みが機能しているか」であると語る。帝国データバンクの調査を引用し、倒産企業の約半数が売上増加中や黒字の状態で倒産している事実を提示した。
売上を伸ばそうと人を増やすと、採用費や教育費、広いオフィスの賃料といった「見えないコスト」が一緒に膨らむ。結果として売上の伸びよりもコストの膨らみの方が大きくなる逆転現象が起きると説明し、これを「繁忙貧乏」と呼んだ。
会社が衰退する構造的欠陥として、「売上を増やす手段が労働集約に依存している」「自信がない経営者が陥る安売り病」「管理コストの増大」「マニュアル化を怠る情報の属人化」「採用・教育コストを原価に算入していない」という5つのパターンを挙げている。
この負のループから抜け出す方法として、「今の人数で生産性を10%上げる方法を考えるべき」と提案する。抱えている案件を利益率順に並べ直して効率の悪い仕事をやめることや、ITツールの導入、無駄な会議の廃止など、人を増やす前に業務の断捨離を行う重要性を説いた。
利益は売上のおまけではなく、最初から設計に組み込んでおくべき構造である。たかこ先生は「様子を見るのが一番の判断ミス」と断言し、不要な仕事を捨てる勇気を持ち、社長自身が24時間働かなくても利益が出る仕組みを作ることこそが経営者の本当の仕事であると結論付けた。
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チャンネル情報
助成金専門社労士のたかこ先生が、国からもらえる助成金と労務管理について、日本一わかりやすく教えるチャンネル。 助成金申請2,000件超、200社以上のコンサル経験をもとに、ヒト・モノ・カネが好循環で回る強い組織＝「骨太経営」の実践法を発信中。著書『その悩み、助成金が解決してくれます！』（KADOKAWA）も好評発売中。