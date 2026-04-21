大大大大当たりーーーッッ♡【サーティワン】特別な日に食べたい「新作アイス」って？

【サーティワン】のケーキ仕立てな「新作アイス」に注目！ お誕生日やお祝いごとにぴったりな、豪華さのあるメニューが登場しています。定番アイスが主役になっており、さまざまなトッピングと共に味わえるのだとか。今回はそんな“パティスリーシリーズ”の新作をご紹介します。

定番フレーバーで味わえる新作！

4月1日からラインナップに追加された、新作「31 チョコレートラズベリーケーキ made from ラブポーションサーティワン」。定番フレーバーの「ラブポーションサーティワン」が使われた、ファンにはたまらない一品です。細長い形に作られていてカットしやすく、みんなでシェアしながらワイワイ盛り上がれるかも。\2,500（税込）で買える、ホールケーキタイプよりお手頃なところも魅力です。

アイスケーキはガトーショコラが土台！

アイスケーキの断面にも注目。ラズベリー風味ガトーショコラを土台に、高さのある分厚いアイスを重ねています。土台とアイスの間には、薄くホイップクリームをサンド。ほどよくまろやかで優しい甘さも楽しめそうです。

さまざまなトッピングでデコレーションした豪華仕様

アイスケーキの天面は、さまざまなトッピングでデコレーションされています。チョコレートフレークやハート型のお菓子をたっぷりと散りばめており、アイスとの食感の違いが癖になりそうです。さらにホイップクリームも添えられていて、豪華な見た目が食卓に映えそうです。

箱入りでサプライズにもぴったり！

ここまでご紹介したバータイプのアイスケーキは、専用の箱に入れてもらえます。開封するまで中身が見えないため、サプライズで用意したい時にもおすすめ。新作以外にもさまざまなアイスケーキが揃っているので、ぜひチェックしてみて。

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writer：S.Hoshino