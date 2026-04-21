アメリカのトランプ大統領は20日、イランとの2週間の停戦を延長する可能性は「極めて低い」と述べました。停戦期限はアメリカ東部時間の22日夕方としています。

トランプ大統領は20日、ブルームバーグのインタビューで、イランとの停戦期限までに戦闘終結に向けた合意ができない場合、停戦を延長する可能性は「極めて低い」と述べました。また、イランとの合意が成立するまで、アメリカ軍によるホルムズ海峡の封鎖を解除する考えはないと表明しました。

今月7日に発表された2週間の停戦期限は21日とみられていましたが、トランプ氏は、「ワシントンの時間で22日の夕方だ」と主張しました。トランプ氏は「拙速に合意を結ぶつもりはない」と強調していることから、交渉のための時間を確保する狙いがあるとみられます。

イランとの戦闘終結に向けた2回目の協議については、アメリカの代表団を率いるバンス副大統領が、20日にパキスタンに向けて出発すると説明しましたが、複数のアメリカメディアは、バンス氏は21日に出発すると伝えていて、情報が錯そうしています。