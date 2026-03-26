ガジェット系YouTuberが解説 ロジクールの本命マウス「MX MASTER 4」に乗り換えるべき理由
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YouTubeチャンネル「ていねいな暮らしガジェット」が「MX Master 3ユーザーは4に買い替えるべき？3週間使って結論出ました【Logicool】」を公開した。動画では、ロジクールの最新ワイヤレスマウス「MX MASTER 4」について、過去モデルやゲーミングマウスと比較しながら、実際に3週間使用して導き出した結論を解説している。
投稿者はこれまでMX Masterシリーズを購入しつつも、ボタン数やポインター精度の観点から、メインにはゲーミングマウスを使用していたと告白。しかし、今回の「MX MASTER 4」には乗り換える決意をしたという。その理由として、まず親指部分のボタンが1つ増えたことを挙げた。さらに、設定ソフトで呼び出せるランチャー機能「ActionRing」により、少ないボタン数でも多彩なショートカットが割り当て可能になった点を高く評価している。
また、サイドホイールの配置が改善され「おごそかに回しづらい位置にある」と感じていた過去モデルから一転、露出が増えて回しやすくなったと実体験を交えて語った。ポインターのセンサー精度についても言及し、過去モデルで感じていた不満が改善され、「ギリギリ気にならないくらいは使える」と独自の視点で分析している。
動画の終盤では、設定ソフト「LogiOptions+」を通じて左手デバイスと設定を一元管理できる連携の良さも紹介された。過去モデルで妥協していたポイントが着実に改善されており、乗り換えを迷っているユーザーにとって大いに参考になるレビューとなっている。
投稿者はこれまでMX Masterシリーズを購入しつつも、ボタン数やポインター精度の観点から、メインにはゲーミングマウスを使用していたと告白。しかし、今回の「MX MASTER 4」には乗り換える決意をしたという。その理由として、まず親指部分のボタンが1つ増えたことを挙げた。さらに、設定ソフトで呼び出せるランチャー機能「ActionRing」により、少ないボタン数でも多彩なショートカットが割り当て可能になった点を高く評価している。
また、サイドホイールの配置が改善され「おごそかに回しづらい位置にある」と感じていた過去モデルから一転、露出が増えて回しやすくなったと実体験を交えて語った。ポインターのセンサー精度についても言及し、過去モデルで感じていた不満が改善され、「ギリギリ気にならないくらいは使える」と独自の視点で分析している。
動画の終盤では、設定ソフト「LogiOptions+」を通じて左手デバイスと設定を一元管理できる連携の良さも紹介された。過去モデルで妥協していたポイントが着実に改善されており、乗り換えを迷っているユーザーにとって大いに参考になるレビューとなっている。
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comfortablelife@chord-inc.co.jp