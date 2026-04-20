スタバ「チラックス ソーダ」4．24発売！ 「ストロベリー」は去年より果肉を増量
「スターバックス」は、4月24日（金）から、フルーツとソーダのすっきり感が楽しめる香るソーダ「チラックス ソーダ」2種を全国の店舗で発売。今年は「チラックス ソーダ ストロベリー」が、ストロベリー果肉を昨年より増量し、果実感をさらに高めて登場する。
【写真】エスプレッソを追加!? 「チラックス ソーダ」おすすめカスタマイズ一覧
■ソーダでリフレッシュ♪
昨年登場した「チラックス ソーダ」は、炭酸の爽快感、フルーツ果肉の贅沢な味わい、そして軽やかなシトラスの香りを楽しめる一杯。“香るソーダ”のために特別に開発したグリーンシトラスのシロップは、ひと口飲んだ瞬間にふわっと広がり、心まで軽くなるような感覚をもたらすのが特長だ。
そして今回登場するのは「チラックス ソーダ ストロベリー」と「チラックス ソーダ ゆずシトラス」の2種類。
「チラックス ソーダ ストロベリー」は、ストロベリー果肉にソーダを合わせ、さらにグリーンシトラスフレーバーシロップを加えた、爽やかで香り豊かなビバレッジ。グリーンシトラスの香りは、ひと口で軽やかな余韻を感じられるすっきりとした仕立て。今年はストロベリー果肉を増量し、果実本来の甘さと満足感をよりしっかりと感じられるように進化した。爽快なソーダと果肉の贅沢感のコントラストが心地よいリフレッシュできるビバレッジだ。
一方「チラックス ソーダ ゆずシトラス」は、ゆず果皮、グレープフルーツとオレンジを組み合わせた爽やかなフルーツソーダに、グリーンシトラスフレーバーシロップを合わせた、香り豊かな一杯。贅沢感を感じるシトラス果肉がアクセントとなり、フルーティーで立体的な味わいを引き立てる。 ひと口で広がるグリーンシトラスの軽やかな香りが、爽やかな余韻とともに気分をすっきりと整えてくれる、リフレッシュ感あふれるビバレッジとなっている。
本ビバレッジは、4月22日（水）から 4月23日（木）まで、ロイヤルティプログラム「Starbucks Rewards（スターバックス リワード）」会員を対象に先行販売も行う。
■おすすめカスタマイズも
加えて、今年の「チラックス ソーダ」では、より自分らしく、その日の気分に合わせて楽しめるよう、気持ちの状態に寄り添う3つのカスタマイズを提案。気分を切り替えたい時、ふっと力を抜きたい時、少し気分を上げたい時など、「スターバックス」ならではのカスタマイズで “今の気分にちょうどいい一杯” を選ぶことができる。
まず、仕事の合間やリフレッシュしたい時に寄り添う“REFRESH”には、ソーダの爽快さを引き立てるカスタマイズがおすすめ。「チラックス ソーダ ゆずシトラス」にチャイシロップを加えることで、爽やかさの中にスパイスのアクセントが加わり、気分をすっきり切り替えたい瞬間にぴったりの仕立てになる。まるで、スパイス香るクラフトコーラのような味わいだという。
また、やさしく気分をゆるめたい“RELAX”には、まろやかさを感じられるカスタマイズがおすすめ。「チラックス ソーダ ストロベリー」はブラックティーへの変更とホワイトモカシロップ追加との相性が良く、ティーの華やかさとホワイトモカシロップのコクが重なり、ゆったりとしたカフェ時間に心地よく寄り添う穏やかな味わいが楽しめる。フルーツ果肉入りのミルクティーのような一杯に仕立てられるという。
そして、ワクワクしたい日や誰かと過ごす時間に寄り添う“MOOD UP”には、少し冒険心のあるカスタマイズがおすすめ。「チラックス ソーダ ゆずシトラス」にエスプレッソを加えることで、柑橘の爽快感にエスプレッソの深みが重なり、意外性のある組み合わせがまるでエスプレッソソーダのような一杯に仕上がる。
【写真】エスプレッソを追加!? 「チラックス ソーダ」おすすめカスタマイズ一覧
■ソーダでリフレッシュ♪
昨年登場した「チラックス ソーダ」は、炭酸の爽快感、フルーツ果肉の贅沢な味わい、そして軽やかなシトラスの香りを楽しめる一杯。“香るソーダ”のために特別に開発したグリーンシトラスのシロップは、ひと口飲んだ瞬間にふわっと広がり、心まで軽くなるような感覚をもたらすのが特長だ。
「チラックス ソーダ ストロベリー」は、ストロベリー果肉にソーダを合わせ、さらにグリーンシトラスフレーバーシロップを加えた、爽やかで香り豊かなビバレッジ。グリーンシトラスの香りは、ひと口で軽やかな余韻を感じられるすっきりとした仕立て。今年はストロベリー果肉を増量し、果実本来の甘さと満足感をよりしっかりと感じられるように進化した。爽快なソーダと果肉の贅沢感のコントラストが心地よいリフレッシュできるビバレッジだ。
一方「チラックス ソーダ ゆずシトラス」は、ゆず果皮、グレープフルーツとオレンジを組み合わせた爽やかなフルーツソーダに、グリーンシトラスフレーバーシロップを合わせた、香り豊かな一杯。贅沢感を感じるシトラス果肉がアクセントとなり、フルーティーで立体的な味わいを引き立てる。 ひと口で広がるグリーンシトラスの軽やかな香りが、爽やかな余韻とともに気分をすっきりと整えてくれる、リフレッシュ感あふれるビバレッジとなっている。
本ビバレッジは、4月22日（水）から 4月23日（木）まで、ロイヤルティプログラム「Starbucks Rewards（スターバックス リワード）」会員を対象に先行販売も行う。
■おすすめカスタマイズも
加えて、今年の「チラックス ソーダ」では、より自分らしく、その日の気分に合わせて楽しめるよう、気持ちの状態に寄り添う3つのカスタマイズを提案。気分を切り替えたい時、ふっと力を抜きたい時、少し気分を上げたい時など、「スターバックス」ならではのカスタマイズで “今の気分にちょうどいい一杯” を選ぶことができる。
まず、仕事の合間やリフレッシュしたい時に寄り添う“REFRESH”には、ソーダの爽快さを引き立てるカスタマイズがおすすめ。「チラックス ソーダ ゆずシトラス」にチャイシロップを加えることで、爽やかさの中にスパイスのアクセントが加わり、気分をすっきり切り替えたい瞬間にぴったりの仕立てになる。まるで、スパイス香るクラフトコーラのような味わいだという。
また、やさしく気分をゆるめたい“RELAX”には、まろやかさを感じられるカスタマイズがおすすめ。「チラックス ソーダ ストロベリー」はブラックティーへの変更とホワイトモカシロップ追加との相性が良く、ティーの華やかさとホワイトモカシロップのコクが重なり、ゆったりとしたカフェ時間に心地よく寄り添う穏やかな味わいが楽しめる。フルーツ果肉入りのミルクティーのような一杯に仕立てられるという。
そして、ワクワクしたい日や誰かと過ごす時間に寄り添う“MOOD UP”には、少し冒険心のあるカスタマイズがおすすめ。「チラックス ソーダ ゆずシトラス」にエスプレッソを加えることで、柑橘の爽快感にエスプレッソの深みが重なり、意外性のある組み合わせがまるでエスプレッソソーダのような一杯に仕上がる。