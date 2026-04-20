【「メタルスラッグ」シリーズ記念プロジェクト】 4月19日始動

SNKは、4月19日に30周年を迎えた「メタルスラッグ」シリーズの記念プロジェクトを始動した。

本プロジェクトは、シリーズの再燃・リブートをミッションとし、新作ゲームの開発を含むさまざまな企画が実施される。さらに、記念映像も公開された。記念映像は、シリーズの歴史を振り返りながら、今後の展開への期待を高める内容となっている。また、発表にあわせて、SNSの運用が開始され、特設サイトも公開されている。

【Metal Slug 30th Anniversary Retrospective｜メタルスラッグ30周年記念映像】【SNKコメント】

1996年4月19日、シリーズ第一作となる「メタルスラッグ」がアーケードのMVS（業務用ネオジオ）向けに登場。シンプルな操作性と爽快な横スクロールアクション、緻密で躍動感あふれるドットグラフィックにより高い評価を獲得し、以降も続編やスピンオフを展開しながらユーモアあふれる演出と独自の世界観で多くのファンに支持され続け、2026年4月19日に発売30周年を迎えました。

世紀を超え、長きにわたり世界中で愛され続けてきた本シリーズ。SNKではこれからも様々なチャレンジを行ない、ファンの皆様のご期待にお応えしてまいります。

(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.