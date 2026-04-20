西洋占星術の基本！12星座を学ぼう！（牡牛座・双子座）【一番わかりやすい はじめての西洋占星術】

西洋占星術の基本！12星座を学ぼう！（牡牛座・双子座）

牡牛座

審美眼と腕前の信頼度は最高レベル

妥協なく我が道を行く職人気質

二分類 女性星座

三分類 不動宮

四分類 地のエレメント

・守護星

金星

・象徴する体の部位

首、のど、舌、あご、声

・象徴するフレーズ

I have 「私は所有する」

キーワード

穏やか/内向的/美しいものを愛する/上品/鈍感/コレクター気質/丁寧さ/こだわりの強さ/執着心の強さ/我慢強さ/ゆったりした動作(どっしり感)

エネルギー

温厚で穏やか。落ち着きをたたえた上品な牡牛座。1審美眼が鋭く、本物を見抜く目、美しいものを愛でる心は 12 星座随一。五感も優れており、芸術的なセンスのよさや、特に2味覚・触覚の鋭敏さは大きな特徴です。性質はマイペースで慎重。新しいことや3変化には弱いものの、いったん受け入れたことにはとことん向き合う誠実さ、粘り強さを発揮します。手先が器用で丁寧に作業するため、ジャンルを問わず美しいものを生み出す才能もあります。

重要な言葉をさらに詳しく解説すると……

①審美眼

牡牛座の持ち味は「愛でる力」。自分がいいと思ったものには自信があるし、それを大事にし、育てる能力もあります。大事であるからこそ、それに対するこだわりも強いのです。

②味覚・触覚の鋭敏さ

快感」を重要視する、ある意味、非常に欲の強い性質。自分を喜ばせてくれるものに弱く、その分、「本物」を見抜く目が肥えています。

③変化には弱い

「気に入ると基本的に飽きないので、変化の必要を感じない」「そもそも変化は大きな力をもたらす分、“楽ではない”ので、苦労を避けたい」という2つの意味があります。自分にとって不利益でつらい状況でも、「変化する」より「耐える」を選択する牡牛座が多いのは、「知らない苦労より知っている苦労のほうがマシ」という感覚からでしょう。

双子座

刺激を求めて永遠に走り続ける人

言葉を生かし操る力は 12 星座随一

二分類 男性星座

三分類 柔軟宮

四分類 風のエレメント

・守護星

星

・象徴する体の部位

肩、腕、手、自律神経系、肺などの呼吸器

・象徴するフレーズ

I think 「私は考える」

キーワード

好奇心旺盛/臨機応変/聡明で情報を駆使する力/鋭い言語感覚/ユーモアがある/コミュニケーション能力の高さ/移り気で執着心が少なめ/毒舌家/嘘が巧み

エネルギー

多くの情報を同時に受信する1高感度のアンテナと、その中で必要な部分を瞬時に判別する、これまた抜群に回転速度の速い頭。その両方を併せ持つのが双子座です。原動力は「面白いことに出会いたい気持ち(2好奇心)」で、そこに最大の価値を置きます。ワクワクするためなら未知のことにもためらわず挑戦しますが、関心が薄れれば3未練なくすぐその場を去ります。状況把握が早く、往々にして器用ですが、一つのことを極めるのは苦手です。

重要な言葉をさらに詳しく解説すると……

①高感度のアンテナ

牡牛座の持ち味は「愛でる力」。自分がいいと思ったものには自信があるし、それを大事にし、育てる能力もあります。大事であるからこそ、それに対するこだわりも強いのです。

②好奇心

最も価値を置くのは「自分にとって面白いこと(=新鮮味がある)」。愛やお金、名誉も大事ですが、「面白い」にはかないません。面白いと思うことなら何でもOKな雑食傾向。慣れや退屈は双子座の最大の敵です。

③未練なくすぐその場を去ります

「双子座は飽きっぽい」とよく言われますが、それは生涯にたくさんのものを好きになる人だから。双子座は新鮮味を愛し次々と新しく好きになるので、それが移り気に見えるのでしょう。ただし、一つのものや人が「次々と新しい面を見せる」なら、双子座はそこに新たな魅力を発見し、ずっと好きでい続けると思います。

【出典】『一番わかりやすい はじめての西洋占星術 』著：アストロカウンセラーまーさ