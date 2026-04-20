NHK連続テレビ小説『風、薫る』。4月21日放送の第17話では、りん（見上愛）が美津（水野美紀）にトレインドナースの道を反対される。

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朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。

りんと直美（上坂樹里）が捨松（多部未華子）から、トレインドナースの誘いを受けた第16話。

りんは美津に、捨松からトレインドナースにならないかと勧誘されたことを話す。しかし、美津は看護の仕事に理解がなく、大反対される。そんな中、環（宮島るか）が高熱を出し、りんは、ただ見守ることしか出来ない自分にもどかしさを感じていた。一方の直美は、吉江（原田泰造）の元を訪れて……。

主人公・一ノ瀬りんを見上愛、大家直美を上坂樹里が演じるほか、佐野晶哉、小林虎之介、藤原季節、早坂美海、多部未華子、原田泰造、水野美紀、坂東彌十郎らがキャストに名を連ねている。（文＝リアルサウンド編集部）