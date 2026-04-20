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【築30年の戸建て】「建て替え」か「リフォーム」か？建築士が教える後悔しないための正しい判断基準

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

2026年現在、築30年（1996年前後築）の戸建てにお住まいの方にとって、今はまさに住まいの「大きな分岐点」です。お子さんの独立やライフスタイルの変化に加え、建物自体のメンテナンス時期が重なるこのタイミングで、多くの人が「建て替えるべきか、リフォームで済ませるべきか」という難問に直面します。

今回は、建築士・ホームインスペクターである、さくら事務所取締役の田村啓さんが、住宅会社の営業トークに惑わされないための「正しい判断の進め方」を徹底解説します。



■ 1.「築30年」が直面する2000年基準の壁

築30年の物件（1996年築）において、もっとも大きなポイントは、「2000年の法改正」より前に建てられているという点です。

・耐震・断熱の旧基準： 2000年を境に耐震基準が厳格化され、断熱性能の考え方も大きく変わりました。そのため、新築派からは「今の基準に建て替えて安心・快適を手に入れましょう」という提案が主流になります。

・リフォームでも「性能向上」は可能： 一方で、現在のリフォーム技術なら、耐震補強やフルリノベーションによって、今の新築に近い水準まで性能を引き上げることは十分に可能です。



■ 2. 議論のスタートは「建物の健康状態」を知ることから

新築会社の営業マンは「建て替え」を勧め、リフォーム会社は「まだ住める」と言います。それぞれが自社の利益に繋がる提案をする中で、迷子にならないための唯一の基準は、「今の家の本当の傷み具合」です。

・コストを左右する「劣化の深さ」： 建物の傷みが深刻であれば、リフォーム費用が想定より1,000万円以上跳ね上がることもあります。そうなれば「建て替えた方がコスパが良い」という判断に繋がります。

・「マイナスをゼロにする」費用の把握： リフォームの場合、まずは「傷んでいる部分を直す（マイナスをゼロにする）」費用が必要です。この初期投資がいくらになるかを知らなければ、建て替えとの適切な比較はできません。



■ 3. 第三者の「健康診断」を共通言語にする

各社の提案を比較する際、どうしても「その会社のプランありき」の調査になりがちです。そこで活用したいのが、中立な立場でのホームインスペクション（住宅診断）です。

・客観的な報告書を「土台」にする： まずインスペクターに建物の健康状態を診断してもらい、その報告書を各社に渡します。「第三者はこう診断しているが、この状態をどうリフォームするか？」と問いかけることで、同じ条件の上で、費用対効果を冷静に比較できるようになります。

・「計画ありき」の調査を避ける： リフォーム会社が行う「現調（現場調査）」は、あくまで工事の計画を立てるためのものです。それ以前に、建物の「今の健康状態」をフラットに把握することが、失敗しない選択への第一歩となります。



【まとめ】「建物の真実」を直視し、最良の選択を

「建て替えかリフォームか」という難問に直面して、今の住まいを諦めたり無理な投資をしたりする必要はありません。大切なのは、その選択肢を選んだ場合に必要となる「今の家のコンディション」を正しく理解し、適切にケアしていくことです。

早期のチェックは、将来の自分に対する一番の備えになります。今のわずかな手間を省いてしまうと、数年後に「プロの目を通しておけばよかった」という、少し重たい宿題を自分に課すことになりかねないからです。

「今の耐震性能で大丈夫？」「あと何年住み続けられるかな？」……そんな不安を解消するために、株式会社さくら事務所のようなホームインスペクションを、お家の「かかりつけ診断」としてぜひ活用してみてはいかがでしょうか。