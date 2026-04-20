イ・ジウさんさんが始球式…左腕から豪快な一投

韓国の人気アイドルグループ「tripleS」のチョン・ハヨンさんとイ・ジウさんが16日、ソウル蚕室（チャムシル）球場で行われれた韓国プロ野球・LG-ロッテ戦の始球式に登場した。チョンさんは打席に立つと、おへそが見える豪快なスイングを披露。「なんて可愛さだ」と熱狂させた。

ツインズのホームユニホームを着用した2人。短めの丈で腰回りがくっきりと露わになる出で立ちで、タイトなジーンズを合わせて登場した。イさんが投手役を務め、チョンさんが打席へ。美女同士の豪華な“対戦”に場内の視線も釘付けになった。

金髪がトレードマークのチョンさんは右打席に立ち、バットを右肩に担いで眼光鋭くイさんに視線を送った。左腕から豪快なフォームで投じられた一投に、遅れながらもスイング。チョンさんはニコリと笑顔を浮かべた。

始球式を盛り上げた2人にファンは大盛り上がり。“打者”のイさんに対しては「スイングの軌道綺麗だなおい」「勝利の妖精」「天使」「かわいい」「ハヨンほんと可愛い」「美しすぎるスタイル」「金髪女神」「本当に大好きだ」など、韓国語や日本語など様々なコメントで反響が寄せられた。

「tripleS」は2023年2月にデビューしたK-POP史上最多の24人によるガールズグループ。韓国人16人、日本人4人、中国人1人、台湾とベトナムの複数国籍保有者1人、タイ人1人と多国籍なメンバーで構成され、近年人気を集めている。（Full-Count編集部）