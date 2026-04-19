無印良品の「冷凍フレンチトースト」は厚切りでおいしい。見つけたら即買いのアイテム4つ
無印良品の大人気アイテムをご紹介します。今回は、編集部員随一の無印ウォッチャーWが注目アイテムをピックアップ。食品から美容用品まで、話題の商品をコメントつきでお届けします。
カリっとふわふわ！コスパもGOOD
・厚切り食パンのフレンチトースト
オーブントースターを使えば焼きたてのような仕上がりに。
「卵黄がしみてふわふわ食感の食パンは、食べごたえ抜群！ テレビでも話題です。試してみてソンなし！」
・1個 ￥290
ズボラ美容の味方！1つ3役のふき取りパッド
・発酵導入エッセンスパッド
米ぬか発酵液（うるおい成分）配合で、天然由来成分にこだわった導入エッセンスパッド。ふき取り、導入、パックの3役。
「人気すぎて、一時は入手困難になったほどです！」
・丸型タイプ 117ml 50枚入り ￥1490
かんきつ系と花の香りがみずみずしく華やか
・精油の香り ハンドソープ イランイラン＆オレンジの香り
植物から抽出された精油だけで香りをつけたハンドソープ。
「高級感たっぷりの香りがいい！ とSNSでバズっていました。いい香りすぎて手を洗うのが楽しみになりますよ」
・200ml ￥990
話題のせいろ料理が気軽に試せると話題沸騰！
「『竹材 蒸篭（せいろ）』は、コスパのよさからSNSで話題。編集部でもせいろブームになりました！」
蒸気で蒸すと、食材がふっくらおいしくなり、とってもヘルシー。ご飯やパンの温め直しにも便利。
・本体・深型・大 約直径23×深さ8cm ￥1490
※この特集で紹介したアイテムは、撮影時（2026年1月6日）に各店舗で発売されていたアイテムです。本誌発売時には、仕入れ状況によって同じアイテムがない場合や、商品価格が変更になったり、すでに販売終了している可能性もありますのでご了承ください
※サイズはとくにお断りのない場合は、縦×横の順に表記しています