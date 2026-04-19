無印良品の大人気アイテムをご紹介します。今回は、編集部員随一の無印ウォッチャーWが注目アイテムをピックアップ。食品から美容用品まで、話題の商品をコメントつきでお届けします。

カリっとふわふわ！コスパもGOOD

・厚切り食パンのフレンチトースト

【写真】SNSでバズった人気ハンドソープ

オーブントースターを使えば焼きたてのような仕上がりに。

「卵黄がしみてふわふわ食感の食パンは、食べごたえ抜群！ テレビでも話題です。試してみてソンなし！」

・1個 ￥290

ズボラ美容の味方！1つ3役のふき取りパッド

・発酵導入エッセンスパッド

米ぬか発酵液（うるおい成分）配合で、天然由来成分にこだわった導入エッセンスパッド。ふき取り、導入、パックの3役。

「人気すぎて、一時は入手困難になったほどです！」

・丸型タイプ 117ml 50枚入り ￥1490

かんきつ系と花の香りがみずみずしく華やか

・精油の香り ハンドソープ イランイラン＆オレンジの香り

植物から抽出された精油だけで香りをつけたハンドソープ。

「高級感たっぷりの香りがいい！ とSNSでバズっていました。いい香りすぎて手を洗うのが楽しみになりますよ」

・200ml ￥990

話題のせいろ料理が気軽に試せると話題沸騰！

「『竹材 蒸篭（せいろ）』は、コスパのよさからSNSで話題。編集部でもせいろブームになりました！」

蒸気で蒸すと、食材がふっくらおいしくなり、とってもヘルシー。ご飯やパンの温め直しにも便利。

・本体・深型・大 約直径23×深さ8cm ￥1490

※この特集で紹介したアイテムは、撮影時（2026年1月6日）に各店舗で発売されていたアイテムです。本誌発売時には、仕入れ状況によって同じアイテムがない場合や、商品価格が変更になったり、すでに販売終了している可能性もありますのでご了承ください

※サイズはとくにお断りのない場合は、縦×横の順に表記しています