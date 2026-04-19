【感動レベル】1000円台で買える「鼻セレブ」の3枚入りパックが超優秀🐰白と黒の“うさぎマスク”を正直レビュー！

保湿ティシュブランド「ネピア 鼻セレブ」から誕生したスキンケアライン「ネピア 鼻セレブ SKINLISM（スキンリズム）」から2026年3月5日に新登場したのは、ゆらぎ肌・敏感肌向けのシートマスク。

お肌への優しさに定評のある鼻セレブのシートマスクと聞いたら……美容好きとしては期待が高まって仕方ありません。

編集部に実物が届いたので、さっそく使ってみようじゃありませんか〜！

【気になる紙質は感動レベル!!】

今回試してみたのはシートマスク「ネピア 鼻セレブ SKINLISM すこやか肌うさぎ 美容液マスク」と「ネピア 鼻セレブ SKINLISM ふっくら肌うさぎ 美容液マスク」の2種類です。鼻セレブでおなじみのうさぎさんがシートマスクを持つパッケージが可愛い！

まずは何よりも気になるシートマスクの品質からお伝えすると……もう最高でした。

しっかりしているけれど重たすぎない絶妙な厚みのシートは、ピタァっとお肌に密着してずり落ちとは無縁です。何より肌に触れる感触が優しくて、異物が触れている感がゼロ！

このままずーっと付けていても大丈夫なのではと思ってしまうぐらい、優しくて軽やかな肌あたりに感動すら覚えました。いろいろなシートマスクを使ってきたけど、間違いなくトップレベルの使い心地だと個人的には思います。

「ネピア 鼻セレブ」シリーズの特徴でもある〈やさしさ〉〈しっとり〉〈なめらか〉の3要素は、シートマスクになっても健在です!!

【2種類の違いは？】

シートはどちらも共通して最高だったので、白いうさぎと黒いうさぎ、どちらがいいかは肌悩みや気分で選ぶのがおすすめ。

◼︎すこやか肌うさぎ

乾燥による肌荒れにお悩みなら、白いうさぎの「すこやか肌うさぎ」がおすすめ。しっかり潤ってくれるのに、シートをはがしてしばらくするとベタつきは控えめです。

◼︎ふっくら肌うさぎ

日々の疲れやストレスでお肌がカサつき気味なら、黒いうさぎの「ふっくら肌うさぎ」を試すべし。こちらのほうが美容液のとろみがやや強めで、個人的にはより保湿感が高いと感じました。

【おすすめしたい使用感】

「ネピア 鼻セレブ SKINLISM すこやか肌うさぎ 美容液マスク」と「ネピア 鼻セレブ SKINLISM ふっくら肌うさぎ 美容液マスク」の価格は、どちらも1枚入385円、3枚入1097円。

リピートしたい使い心地だったので、次回はお得な3枚入りを買いたいなと思っています。

ネピア公式オンラインショップのほか、全国のローソン、@cosme、shop inの一部店舗、ハンズ全店、Amazon、ロハコ、@cosme SHOPPINGにて購入可能。優しい使い心地のシートマスクをお探しなら、ぜひお試しください♡

※本文中の価格は全て税込です。

参考リンク：鼻セレブ、Amazon、楽天市場[すこやか肌うさぎ][ふっくら肌うさぎ]

執筆・撮影：五條なつき

Photo：(c)Pouch

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