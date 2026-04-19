◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル、良）

クラシックの１冠目に１８頭が出走し、６番人気のバステール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は１１着だった。川田将雅騎手はキャプテントゥーレで制した２００８年以来、１８年ぶりの制覇とはならず。同馬はデビュー２戦目から２連勝で報知杯弥生賞ディープインパクト記念を制覇し、今回のＧ１に臨んでいた。

松山弘平騎手が騎乗した１番人気のロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）がクラシック初制覇。勝ち時計の１分５６秒５は２０２４年の紫苑Ｓでクリスマスパレードがマークした１分５６秒６を上回るコースレコード。また、２０２５年にミュージアムマイルがマークした１分５７秒０を上回るレースレコードとなった。

２着は４番人気のリアライズシリウス（津村明秀騎手）、３着は９番人気のライヒスアドラー（佐々木大輔騎手）だった。

川田将雅騎手（バステール＝１１着）「弥生賞からひとつ成長して、今日を迎えられました。ただ、今日はあれ以上進んでいけなかったので。また次ですね」

岩田望来騎手（ゾロアストロ＝１２着）「ちょっと中山の２０００メートルが合わなかったと思います。もう少し広いコースでゆったりと乗れた方が、持ち味が生きると思います。そんなに脚を使えていないし、次で巻き返せるように、また陣営と頑張りたいです」