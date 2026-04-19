MLB平均を上回る“極端な弱点”が隣り合わせも「投手が恐れる打者」　声価を高める村上宗隆が発揮する異質な打撃「成果は目に見えている」

バットを高く構える独特のスタンスから長打を連発する村上(C)Getty Images

明らかな“弱点”も共存する村上宗隆（ホワイトソックス）の打棒は、米球界にあって「価値がある」と認知され始めている。

【動画】軽く振ってこの打球は規格外！村上宗隆の2戦連発7号アーチをチェック

現地時間4月18日、ホワイトソックスの村上宗隆は、敵地でのアスレチックス戦に「2番・一塁」で先発出場。7回の第4打席に2試合連発となる7号ソロを放った。これで今季は出場21試合で、打率.209ながら、7本塁打、14打点、長打率.522、OPS.908となった。まだまだ開幕1か月にも満たない春先ながら出足は好調だと言えよう。

興味深いのは、打率の低さと反比例して跳ね上がるOPSの良さ。

出塁率と長打率を足し合わせて割り出される同指標は「.730前後」が平均と言われる。つまり9割台は、「オールスター級強打者」と呼べる値だ。さらに村上の場合、打率が極端に低く、三振率（33.7％）、空振り率（42.4％）もいずれもMLB平均を上回っている。それでもMLBトップ4に入る平均打球速度（94.8マイル＝約152.5キロ）、バレル率（22.9%）はエリート級で、「投手に怖がられる打者」に変貌を遂げていると言っていい。

一定のアウトを「仕方ない」と受け入れ、試合を決定づける長打の量産に価値を見出す――。通算打率.231ながら、2度の本塁打王に輝いたカイル・シュワバー（フィリーズ）がそうであるように、村上も低打率と空振りの多さという打撃のマイナス面を、規格外のパワーという長所でもってカバーしている。ゆえにNPBでは「修正するべき」と断じられる“弱点”を持ちながら、その価値は高まっている。