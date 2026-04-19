4人組女性アイドルグループ「わーすた」の松田美里（26）が19日、都内で2nd写真集「想いごと」（KADOKAWA）の発売記念イベントを行った。

昨年11月に常夏の楽園・グアムで4日間撮影。同所を訪れるのは初めてで「撮影が終わってからはチームの皆さんとババ抜きしたり、おいしいご飯を食べたり。つい夜ふかししてしまいました」と笑みがこぼれた。お酒好きなことでも知られており「グアムで飲みました」とうれしそうに報告。現地でピザパーティーをしたとも明かし、「二日酔いショットは？」と問われると「ないと思います！循環かなり早いタイプなので、二日酔いにあまりならないんです」と語った。

今冬にはグループ解散ライブが控える。11年間の歴史に幕を下ろすにあたり「10年以上1つのグループで活動させていただける環境に、ものすごく幸せ者だなと感じます」と感謝した。解散についてはかねてよりメンバーと話し合いを重ねていたといい、そんな中で訪れたグアムでも「波を見たり、丘の上に登って広い景色を見ている時に、色んな景色をメンバーと見たな、人生ずっとメンバーといたなと思い出した。思いふけると、メンバーの顔が浮かぶ」としみじみ。「わーすたそのものが人生だなって思う」と話し、グループの集大成を迎えるにあたり「わーすたを好きでいてくれるみんなが思い返した時に、幸せだったなとか、出会えて良かったなって、宝物みたいに感じられる時間をできるだけ長く、多く作ることがやっぱり使命かなと思う。私自身もそうしたい」とコメント。「今は集中して、最後まで大きな事故なく迎えられたらと思います。集中して頑張ります」と意気込んだ。