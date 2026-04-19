「豚こまの卵とじ丼」


【画像で見る】だしのきいたやさしい甘辛味の煮汁「豚こまの卵とじ丼」

忙しい日こそしっかりと栄養をとりたい！そんなときには丼にしてみてはいかがでしょう。ご飯とおかずが丼ひとつにまとめられるので、洗い物も少なくなります。10分以内で作れて、野菜もたんぱく質もしっかり食べられる「スピー丼」を料理研究家の小林まさみさんが教えてくれました。

レシピを教えてくれたのは、料理研究家の小林まさみさん。


▷レシピを教えてくれたのは

小林まさみさん

料理研究家。テレビや雑誌などで、作りやすく、忙しい日にも役立つ料理を多数披露。今回は、ほんのひと手間で格段においしくなるコツとともに、豚こまの新たな魅力を紹介。近著に『小林まさみの料理教室 ていねいな献立づくりがわかる本』（山と溪谷社）など。

Instagram　@kobayashimasami.masaru

■豚こまの卵とじ丼

10分以内で作れる「スピー丼」！


「だしのきいた、やさしい甘辛味の煮汁で豚こまを煮て、ふんわりと卵でとじます。にらとしいたけで栄養をプラスして」

【材料・2人分】

豚こま切れ肉...120g

卵...2個

しいたけ...3枚（約50g）

にら...1/2束

温かいご飯...どんぶり2杯分

A

　・だし汁...1/2カップ

　・酒、みりん...各大さじ1と1/2

　・砂糖、しょうゆ...各大さじ1

　・塩...ふたつまみ

【作り方】

1　しいたけは薄切りにし、にらは4cm長さに切る。卵は白身が残る程度にざっと溶きほぐす。

2　直径24cmのフライパンにAを混ぜ、強めの中火にかける。煮立ったら豚肉を加え、半分ほど色が変わるまで煮る。

3　しいたけを加えて約1分煮てアクを取り、にらを加えてさっと煮る。

4　中火にし、溶き卵を中央から外側に向かって回し入れる。ふたをして約1分、好みの加減に卵に火を通す。器にご飯を盛って汁ごとかける。

（1人分585kcal／塩分2.4g）

「豚こまは、さまざまな部位の豚肉が混ざっているので、いろいろな味わいがあるのも魅力です。ぜひ、毎日の食事づくりに役立ててくださいね」（小林さん）

レシピ考案／小林まさみ　撮影／難波雄史　スタイリング／阿部まゆこ　栄養計算／スタジオ食