卵、豚こま、しいたけで栄養をしっかり！時短で作る「豚こまの卵とじ丼」
【画像で見る】だしのきいたやさしい甘辛味の煮汁「豚こまの卵とじ丼」
忙しい日こそしっかりと栄養をとりたい！そんなときには丼にしてみてはいかがでしょう。ご飯とおかずが丼ひとつにまとめられるので、洗い物も少なくなります。10分以内で作れて、野菜もたんぱく質もしっかり食べられる「スピー丼」を料理研究家の小林まさみさんが教えてくれました。
▷レシピを教えてくれたのは
料理研究家。テレビや雑誌などで、作りやすく、忙しい日にも役立つ料理を多数披露。今回は、ほんのひと手間で格段においしくなるコツとともに、豚こまの新たな魅力を紹介。近著に『小林まさみの料理教室 ていねいな献立づくりがわかる本』（山と溪谷社）など。
Instagram @kobayashimasami.masaru
■豚こまの卵とじ丼
「だしのきいた、やさしい甘辛味の煮汁で豚こまを煮て、ふんわりと卵でとじます。にらとしいたけで栄養をプラスして」
【材料・2人分】
豚こま切れ肉...120g
卵...2個
しいたけ...3枚（約50g）
にら...1/2束
温かいご飯...どんぶり2杯分
A
・だし汁...1/2カップ
・酒、みりん...各大さじ1と1/2
・砂糖、しょうゆ...各大さじ1
・塩...ふたつまみ
【作り方】
1 しいたけは薄切りにし、にらは4cm長さに切る。卵は白身が残る程度にざっと溶きほぐす。
2 直径24cmのフライパンにAを混ぜ、強めの中火にかける。煮立ったら豚肉を加え、半分ほど色が変わるまで煮る。
3 しいたけを加えて約1分煮てアクを取り、にらを加えてさっと煮る。
4 中火にし、溶き卵を中央から外側に向かって回し入れる。ふたをして約1分、好みの加減に卵に火を通す。器にご飯を盛って汁ごとかける。
（1人分585kcal／塩分2.4g）
「豚こまは、さまざまな部位の豚肉が混ざっているので、いろいろな味わいがあるのも魅力です。ぜひ、毎日の食事づくりに役立ててくださいね」（小林さん）
レシピ考案／小林まさみ 撮影／難波雄史 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食