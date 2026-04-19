子どもは夜遅くまで塾で勉強し、親は残業の毎日。日本では珍しくないこの光景に、ドイツ人は強い違和感を覚えるという。彼らが最優先するのは、家族と過ごす時間や長期休暇で、残業は一切しない。GDPで日本を追い抜いたドイツ人の働き方と、働きすぎを防止する社会構造に迫る。※本稿は、フリージャーナリストの熊谷 徹、『GDPで日本を超えた！のんびり稼ぐドイツ人の幸せな働き方』（ぱる出版）の一部を抜粋・編集したものです。

ドイツで「無能」とみなされる

社員の明らかな特徴とは？

ドイツで残業という言葉につきまとうイメージは、日本よりもはるかに悪い。残業時間が多い社員は、無能と見なされることもある。つまり仕事の能率が悪く、むだやミスが多いので、労働時間が長くなると考えられるのだ。

ドイツの企業で優秀と見なされるのは、残業をせずに短い労働時間で、具体的な成果を生み出す社員だ。

かつての日本では、夜遅くまで残業をしている社員については、上司が「熱心でやる気のある社員だ」と前向きに評価することもあった。しかしドイツには、そのような上司は滅多にいない。残業時間が多いことを会社への忠誠心の証と考える人は、ほぼゼロだ。

読者の皆さんの中には、将来ドイツに移住して、この国の企業で働こうと考えている人はあまりいないと思う。だが万一そのような奇特な人がいた場合には、なるべく残業をしないことをお勧めする。

同じ成果を上げている2人の社員の内、上司の評価が高いのは、労働時間が短い社員だ。残業時間が多く、成果も少ない社員は、出来が悪い社員という烙印を押される。

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