開催：2026.4.19

会場：ヤンキースタジアム

結果：[ヤンキース] 13 - 4 [ロイヤルズ]

MLBの試合が19日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとロイヤルズが対戦した。

ヤンキースの先発投手はウィル・ウォーレン、対するロイヤルズの先発投手はノア・キャメロンで試合は開始した。

3回裏、1番 アメド・ロサリオ 2球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでヤンキース得点 NYY 2-0 KC、3番 コディ・ベリンジャー 初球を打ってライトスタンドへのツーランホームランでヤンキース得点 NYY 4-0 KC、5番 ベン・ライス 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでヤンキース得点 NYY 5-0 KC

4回裏、9番 Ｊ．Ｃ． エスカラ 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでヤンキース得点 NYY 6-0 KC、3番 コディ・ベリンジャー 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでヤンキース得点 NYY 7-0 KC

6回裏、1番 アメド・ロサリオ 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでヤンキース得点 NYY 8-0 KC、3番 コディ・ベリンジャー 初球を打って右中間スタンドへのツーランホームランでヤンキース得点 NYY 10-0 KC

7回表、5番 カーター・ジェンセン 8球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでロイヤルズ得点 NYY 10-2 KC

7回裏、9番 Ｊ．Ｃ． エスカラ 4球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでヤンキース得点 NYY 12-2 KC

8回裏、6番 ランデル・グリチェク 3球目を打ってライトへの犠牲フライでヤンキース得点 NYY 13-2 KC

9回表、6番 マイケル・マッシー 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでロイヤルズ得点 NYY 13-4 KC

試合は13対4でヤンキースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はヤンキースのウィル・ウォーレンで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はロイヤルズのノア・キャメロンで、ここまで1勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-19 05:14:06 更新