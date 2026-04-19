2026年4月19日（日） MLB ヤンキース vs ロイヤルズ 試合結果
開催：2026.4.19
会場：ヤンキースタジアム
結果：[ヤンキース] 13 - 4 [ロイヤルズ]
MLBの試合が19日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとロイヤルズが対戦した。
ヤンキースの先発投手はウィル・ウォーレン、対するロイヤルズの先発投手はノア・キャメロンで試合は開始した。
3回裏、1番 アメド・ロサリオ 2球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでヤンキース得点 NYY 2-0 KC、3番 コディ・ベリンジャー 初球を打ってライトスタンドへのツーランホームランでヤンキース得点 NYY 4-0 KC、5番 ベン・ライス 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでヤンキース得点 NYY 5-0 KC
4回裏、9番 Ｊ．Ｃ． エスカラ 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでヤンキース得点 NYY 6-0 KC、3番 コディ・ベリンジャー 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでヤンキース得点 NYY 7-0 KC
6回裏、1番 アメド・ロサリオ 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでヤンキース得点 NYY 8-0 KC、3番 コディ・ベリンジャー 初球を打って右中間スタンドへのツーランホームランでヤンキース得点 NYY 10-0 KC
7回表、5番 カーター・ジェンセン 8球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでロイヤルズ得点 NYY 10-2 KC
7回裏、9番 Ｊ．Ｃ． エスカラ 4球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでヤンキース得点 NYY 12-2 KC
8回裏、6番 ランデル・グリチェク 3球目を打ってライトへの犠牲フライでヤンキース得点 NYY 13-2 KC
9回表、6番 マイケル・マッシー 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでロイヤルズ得点 NYY 13-4 KC
試合は13対4でヤンキースの勝利となった。
この試合の勝ち投手はヤンキースのウィル・ウォーレンで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はロイヤルズのノア・キャメロンで、ここまで1勝1敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-19 05:14:06 更新