NBAプレーオフ2026が日本時間19日スタート／1回戦のシリーズ勝敗予想ウェスト編

4月18日（現地時間17日、日付は以下同）。NBAの「プレーイン・トーナメント2026」は最終日を迎え、各カンファレンス最後の出場枠、第8シードに入るチームが決まった。

ウェスタン・カンファレンスでは、レギュラーシーズンを7位の45勝37敗で終えたフェニックス・サンズが、10位のゴールデンステイト・ウォリアーズ（37勝45敗）を相手に111－96で勝利を飾った。

これで、「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンドの4カードが決定。19日にミネソタ・ティンバーウルブズ対デンバー・ナゲッツ、ヒューストン・ロケッツ対ロサンゼルス・レイカーズのシリーズがスタート。続いて翌20日にサンズ対オクラホマシティ・サンダー、ポートランド・トレイルブレイザーズ対サンアントニオ・スパーズのシリーズが始まる。

NBAのプレーオフは4戦先勝の7ゲームシリーズ。今年ウェストを勝ち上がってNBAファイナルまで勝ち進むのはどのチームになるのか。『ESPN』へ公開された、識者たちによるシリーズ予想は下記のとおり。ルカ・ドンチッチとオースティン・リーブスをケガで欠くレイカーズが劣勢で、その他の3カードは上位チームが順当に勝ち上がる結果になっている。



※以降チーム名は略称、カッコ内の数字はシード順

◆■『ESPN』によるプレーオフ ファーストラウンド勝敗予想（ウェスト編）

・サンダー（1）対サンズ（8）



サンダー勝利7、サンズ勝利0（うち4名が4勝1敗で決着と予想）

・スパーズ（2）対ブレイザーズ（7）



スパーズ勝利11、ブレイザーズ勝利0（うち6名は4勝1敗と予想）

・ナゲッツ（3）対ウルブズ（6）



ナゲッツ勝利14、ウルブズ勝利0（うち8名が4勝3敗と予想）

・レイカーズ（4）対ロケッツ（5）



レイカーズ勝利0、ロケッツ勝利14（うち7名は4勝2敗と予想）

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