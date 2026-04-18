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海外不動産投資家の宮脇さきが、自身のYouTubeチャンネルで「円安により外貨建て資産の収入は爆増!?保有する資産から最大限の恩恵を受けるには〇〇で投資してください！」と題した動画で、歴史的な円安局面において、外貨建て資産の恩恵を最大化するための「証券担保ローン」の活用法について解説している。



1ドル160円を突破するなど歴史的な円安が進む中、海外生活費の高騰や輸入物価の上昇といったデメリットに目が行きがちである。しかし宮脇氏は、「外貨建て資産を保有している人にとっては、円安は大きなメリットになる」と語る。「たとえば1万ドルの海外不動産や株式を保有していた場合、1ドル120円の時は120万円の価値だったものが、160円になれば売却しなくても160万円になる」と、具体的な数字を交えて恩恵を提示。さらに家賃収入や配当金といった定期的な収入も、円ベースで増加すると説明した。



動画では、この円安の恩恵をさらに拡大させる裏技として「証券担保ローン」が紹介された。これは保有する株式や債券などの有価証券を担保に資金を借り入れる仕組みであり、宮脇氏は「有価証券を売却しないで資金調達が可能になる」とその強みを説明する。優良な銘柄を手放さずに値上がり益や配当を維持しつつ、借り入れた低金利の円資金を新たな外貨建て資産に投資することで、レバレッジを効かせた資産拡大が狙えるという。



一方で、証券担保ローンにはリスクも伴うと指摘する。担保となる有価証券の価格が下落した際に生じる追証や強制決済のリスクをはじめ、為替変動による損失、変動金利を選択した場合の金利上昇リスクなどだ。宮脇氏はこのリスクを「諸刃の剣」と表現し、余力資金を残しておくなどの対策が不可欠だと語った。



最後に宮脇氏は「証券担保ローンの仕組みを正しく理解し、余裕を持った運用を心がけることで円安を味方につける賢い資産形成の手段となる」と動画を締めくくった。