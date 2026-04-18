開催：2026.4.18

会場：ヤンキースタジアム

結果：[ヤンキース] 4 - 2 [ロイヤルズ]

MLBの試合が18日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとロイヤルズが対戦した。

ヤンキースの先発投手はキャメロン・シュリトラー、対するロイヤルズの先発投手はマイケル・ワカで試合は開始した。

4回裏、5番 ベン・ライス 3球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでヤンキース得点 NYY 2-0 KC

6回表、3番 ビンセント・パスクアンティノ 3球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでロイヤルズ得点 NYY 2-1 KC

8回表、3番 ビンセント・パスクアンティノ 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでロイヤルズ得点 NYY 2-2 KC

8回裏、6番 ライアン・マクマーン 4球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでヤンキース得点 NYY 4-2 KC

試合は4対2でヤンキースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はヤンキースのカミロ・ドバルで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はロイヤルズのアレックス・ラングで、ここまで0勝1敗0S。ヤンキースのベッドナーにセーブがつき、1勝2敗6Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-18 10:48:13 更新