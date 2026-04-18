2026年4月18日（土） MLB ヤンキース vs ロイヤルズ 試合結果
開催：2026.4.18
会場：ヤンキースタジアム
結果：[ヤンキース] 4 - 2 [ロイヤルズ]
MLBの試合が18日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとロイヤルズが対戦した。
ヤンキースの先発投手はキャメロン・シュリトラー、対するロイヤルズの先発投手はマイケル・ワカで試合は開始した。
4回裏、5番 ベン・ライス 3球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでヤンキース得点 NYY 2-0 KC
6回表、3番 ビンセント・パスクアンティノ 3球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでロイヤルズ得点 NYY 2-1 KC
8回表、3番 ビンセント・パスクアンティノ 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでロイヤルズ得点 NYY 2-2 KC
8回裏、6番 ライアン・マクマーン 4球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでヤンキース得点 NYY 4-2 KC
試合は4対2でヤンキースの勝利となった。
この試合の勝ち投手はヤンキースのカミロ・ドバルで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はロイヤルズのアレックス・ラングで、ここまで0勝1敗0S。ヤンキースのベッドナーにセーブがつき、1勝2敗6Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-18 10:48:13 更新