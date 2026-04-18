家族と二世帯住宅を建てる話が出ています。親がローンを組めないため、私名義で住宅ローンを組むことになりそうです。私名義にすることでどんなリスクがありますか？

ローンの返済責任はすべて本人にある

当然ながら、住宅ローンを組んだ名義人が返済義務を負います。たとえ親と同居していて、親が返済を手伝う約束をしていたとしても、金融機関から見れば返済責任はすべて本人です。

もし親の収入状況が変わったり、支払いが難しくなった場合でも、ローンの支払いは自分一人で背負う必要があります。この点は最も大きなリスクといえるでしょう。



将来のライフプランに影響が出る

住宅ローンを抱えることで、将来の選択肢が制限される可能性があります。たとえば、自分自身が別の住宅を購入したくなった場合でも、新たなローンを組むのが難しくなるケースがあります。

また、転職や独立など収入が不安定になる選択もしづらくなるため、人生設計全体に影響を与える可能性があります。



家族間トラブルにつながる可能性

お金が関わる問題は、家族間でもトラブルの原因になりやすいものです。親が負担する予定だった費用が支払われなくなったり、兄弟姉妹との間で不公平感が生まれたりすることもあります。

株式会社 主婦の友社が実施したアンケートによると、「費用の分担をもっと事前にしっかり決めるべきだった」と回答した人が大多数という結果もでています。

さらに、将来的に相続が発生した際、住宅の名義やローンの扱いをめぐって意見が対立することも考えられます。



売却や住み替えが自由にできない

住宅ローンが残っている状態では、簡単に売却や住み替えをできません。特に二世帯住宅は一般的な住宅よりも買い手が限られるため、売却が難しい傾向があります。

将来的に同居が解消された場合でも、すぐに家を手放せない可能性がある点には注意が必要です。



団体信用生命保険の影響

住宅ローンには通常、団体信用生命保険が付帯します。これは名義人に万が一のことがあった場合にローン残債が完済される仕組みですが、裏を返せば名義人のリスクに依存する形になります。

親が主に住む家であっても、名義人である自分に何かあればローンが清算される一方で、自分が健康状態などで加入できない場合はローン自体が組めない可能性もあります。



リスクを抑えるためにできること

リスクを軽減するためには、事前に家族間でしっかりと取り決めをしておくことが重要です。費用負担の割合や支払い方法を明確にし、可能であれば書面に残しておくと安心です。

また、共有名義やペアローン、親子リレーローンなどの選択肢も検討することで、リスク分散につながる場合があります。金融機関や専門家に相談しながら、自分にとって無理のない形を選ぶことが大切です。



まとめ

親の代わりに自分名義で住宅ローンを組む場合、返済責任や将来の自由度、家族関係などさまざまな面でリスクが伴います。二世帯住宅は魅力的な選択肢ですが、感情だけで判断せず、長期的な視点で慎重に検討することが重要です。納得のいく形で進めるためにも、事前の話し合いと計画が欠かせません。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー