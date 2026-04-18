家族と二世帯住宅を建てる話が出ています。親がローンを組めないため、私名義で住宅ローンを組むことになりそうです。私名義にすることでどんなリスクがありますか？

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二世帯住宅の建築は、家族の支え合いという大きなメリットがある一方で、資金面では慎重な判断が求められます。特に親が住宅ローンを組めない場合、子ども名義でローンを組むケースは珍しくありません。しかし、その選択には将来に関わる重要なリスクも伴います。   本記事では、子ども名義で住宅ローンを組む際に考えておくべきリスクや注意点について分かりやすく解説します。

ローンの返済責任はすべて本人にある

当然ながら、住宅ローンを組んだ名義人が返済義務を負います。たとえ親と同居していて、親が返済を手伝う約束をしていたとしても、金融機関から見れば返済責任はすべて本人です。
もし親の収入状況が変わったり、支払いが難しくなった場合でも、ローンの支払いは自分一人で背負う必要があります。この点は最も大きなリスクといえるでしょう。
 

将来のライフプランに影響が出る

住宅ローンを抱えることで、将来の選択肢が制限される可能性があります。たとえば、自分自身が別の住宅を購入したくなった場合でも、新たなローンを組むのが難しくなるケースがあります。
また、転職や独立など収入が不安定になる選択もしづらくなるため、人生設計全体に影響を与える可能性があります。
 

家族間トラブルにつながる可能性

お金が関わる問題は、家族間でもトラブルの原因になりやすいものです。親が負担する予定だった費用が支払われなくなったり、兄弟姉妹との間で不公平感が生まれたりすることもあります。
株式会社 主婦の友社が実施したアンケートによると、「費用の分担をもっと事前にしっかり決めるべきだった」と回答した人が大多数という結果もでています。
さらに、将来的に相続が発生した際、住宅の名義やローンの扱いをめぐって意見が対立することも考えられます。
 

売却や住み替えが自由にできない

住宅ローンが残っている状態では、簡単に売却や住み替えをできません。特に二世帯住宅は一般的な住宅よりも買い手が限られるため、売却が難しい傾向があります。
将来的に同居が解消された場合でも、すぐに家を手放せない可能性がある点には注意が必要です。
 

団体信用生命保険の影響

住宅ローンには通常、団体信用生命保険が付帯します。これは名義人に万が一のことがあった場合にローン残債が完済される仕組みですが、裏を返せば名義人のリスクに依存する形になります。
親が主に住む家であっても、名義人である自分に何かあればローンが清算される一方で、自分が健康状態などで加入できない場合はローン自体が組めない可能性もあります。
 

リスクを抑えるためにできること

リスクを軽減するためには、事前に家族間でしっかりと取り決めをしておくことが重要です。費用負担の割合や支払い方法を明確にし、可能であれば書面に残しておくと安心です。
また、共有名義やペアローン、親子リレーローンなどの選択肢も検討することで、リスク分散につながる場合があります。金融機関や専門家に相談しながら、自分にとって無理のない形を選ぶことが大切です。
 

まとめ

親の代わりに自分名義で住宅ローンを組む場合、返済責任や将来の自由度、家族関係などさまざまな面でリスクが伴います。二世帯住宅は魅力的な選択肢ですが、感情だけで判断せず、長期的な視点で慎重に検討することが重要です。納得のいく形で進めるためにも、事前の話し合いと計画が欠かせません。
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー