今月25日から大分県日田市で開催される国内最高峰の自動車レースに合わせて、地元の小学校に本物のフォーミュラカーが登場しました。

【写真を見る】小学校の校庭にフォーミュラカー 国内最高峰レース前に出前授業 大分・日田市

大分県日田市の高瀬小学校、校庭にやってきたのは鮮やかな黄色のフォーミュラカーです。

この出前授業はオートポリスなどが企画し、講師としてプロドライバーの松下信治選手（32）が登場しました。

レーシングスーツを身にまとった松下選手は4年生から6年生までおよそ80人を前に夢に向かって挑戦することの大切さを伝えました。

このあと子どもたちは、校庭にやってきたフォーミュラカーと対面。

車体に触れたりコックピットに乗り込んだりしてモータースポーツの魅力を感じていました。

（児童）「フォーミュラカーはとてもかっこよかったです」「車が思ったよりでかくてびっくりしました」「自分もレーサーになってみたいと思いました」

最後に今月25日からオートポリスで開かれる大会の招待券を受け取った子どもたち。国内最高峰のレースに期待を高めていました。