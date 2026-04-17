鈴木京香、6年越しに“豹変”！奇声上げ悶える姿に「何!? 怖っ！」と後輩困惑＜未解決の女＞

人気ドラマシリーズ『未解決の女 警視庁文書捜査官』が、6年ぶりに再始動。新作となるSeason３が、4月16日（木）よりスタートした。

第1話では、鈴木京香演じる“偏屈な文字フェチ頭脳派刑事”の鳴海理沙が、これまでバディだった肉体派熱血刑事・矢代朋（波瑠）が異動となり、すっかり意気消沈していた。

しかし“ある未解決事件”を追う警察庁のキャリア組・陸奥日名子（黒島結菜）との出会いをきっかけに、再びやる気を取り戻していく展開に。終盤では、文字を調べていた理沙が奇声を上げ、シリーズ恒例のインパクト抜群な“文字の神様”降臨シーンが繰り広げられた。

【映像】6年ぶりの神降臨！鳴海理沙（鈴木京香）が気づいた「二累」が指すモノ

◆猟奇殺人事件の現場に遺された謎の文字

地下深くにある警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係）にこもり、“倉庫番の魔女”と揶揄される理沙。第1話では、これまでバディだった朋が異動となったうえ、係長不在の状態が続いた結果、6係は廃止の危機に陥っており、理沙はすっかり元気を失っていた。

そんななか6係に、警察庁のキャリア組である日名子が訪ねてきた。日名子は3年前に親友の弘美（影山優佳）が謎の転落死を遂げた未解決事件を独自に追っていると話し、調査を進めるなかで事件に関係するとみられる中古カメラを入手し、その中から「目を塞グ」「口を塞イで しン臓を 止めル」など不気味な文言が並ぶ2通の脅迫文を撮影したフィルムを発見したと明かした。

これに理沙は興味を示し、日名子に協力することに。

その矢先、この脅迫文と酷似した手口の猟奇殺人事件が起こる。被害者である投資コンサルタントの男性は、瞬間接着剤で目を塞がれており、事件現場には血で書かれた「二累」というダイイングメッセージらしきものが遺されていた。さらに新たな殺人事件が発生。こちらの被害者もまた投資コンサルタントで、その遺体はもう1つの脅迫文に書かれていた内容と同じように、口を接着剤で塞がれていた。

理沙は今回の連続殺人事件と、日名子が追う未解決事件が繋がっているかもしれないと考え、仲間たちとともに本格的に推理を開始。脅迫文に使われた文字から、そこに隠された暗号を特定し、この事件の真相に迫っていった。

一方で、事件現場に遺された「二累」という文字が何を示すかはわからないままだった。

そんななか、この事件の捜査を進める警視庁捜査一課・強行犯係の桑部一郎（山内圭哉）が、「（被害者たちと繋がりがある）投資家の鎌倉という男が、投資を条件に若い女社長を取っかえ引っかえしていた」と怒りをにじませながら話した。さらに桑部が「もう1人の細井という投資家が見つからない」とぼやくと、理沙は「鎌倉、細井…」と何かが引っかかったように呟く。

すると理沙は「二累」の文字が写った証拠写真を持ち、脳内で字を分解し始める。そこから理沙は「あああっ！ あああっ！」と叫び、勢いよく机に突っ伏した。突然の理沙の豹変に6係の新米刑事である夏目征也（宮世琉弥）は「何!? 怖っ！」と困惑するも、彼女をよく知る6係の刑事・草加慎司（遠藤憲一）は「鳴海、まさか来たのか!? 降りてきたのか!?」と興奮気味に尋ねる。

これに対し理沙は「文字の神様が…降りてきた！」と笑顔を見せ、シリーズ恒例の理沙の“神降臨”にテンションが上がる熱い展開となっていた。