【ディズニーストア：SW関連コレクション】 4月17日～ 発売

トートバッグ 6,600円/ フィギュア 22,000円/ レガシーライトセーバー 40,000円/ キャップ 3,600円/ 半袖Tシャツ 4,500円

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、5月4日の「スター・ウォーズの日」に向けた「スター・ウォーズ」関連コレクションとして、「STAR WARS」を4月17日より、「THE MANDALORIAN AND GROGU」を4月28日よりディズニーストア一部店舗とディズニー公式オンラインストアにて順次発売する。

5月4日は「スター・ウォーズの日」。これに向けた新たなスター・ウォーズ関連コレクションがディズニーストアに登場する。

ダース・ベイダーのマスクを模ったインパクト抜群なデザインのトートバッグ、惑星に帰還したダース・モールをモチーフにしたフィギュア、「スター・ウォーズ：ギャラクシーズ・エッジ」で展開されている、オビ＝ワン・ケノービのレガシーライトセーバーなど、作品の世界観やキャラクターの魅力を表現したアイテムがラインナップされる。

また、「MAY THE 4TH BE WITH YOU 2026」のロゴが入った、ファンにはたまらない特別感のあるアイテムも登場。マンダロリアン、グローグー、アソーカ・タノなどのキャラクターをデザインした半袖Tシャツや長袖パーカー、キャップといったファッションアイテムも用意される。

□「スター・ウォーズ」関連コレクションの特集ページ

パーカー 7,000円/ トートバッグ 4,290円/ Tシャツ 4,400円

トーキングアクションフィギュア 5,500円/ ヘルメット 18,000円/ フィギュア 2,800円

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