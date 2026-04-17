【ディズニーストア：SW関連コレクション】 4月17日～ 発売

トートバッグ　6,600円/ フィギュア　22,000円/ レガシーライトセーバー　40,000円/ キャップ　3,600円/ 半袖Tシャツ　4,500円

　ウォルト・ディズニー・ジャパンは、5月4日の「スター・ウォーズの日」に向けた「スター・ウォーズ」関連コレクションとして、「STAR WARS」を4月17日より、「THE MANDALORIAN AND GROGU」を4月28日よりディズニーストア一部店舗とディズニー公式オンラインストアにて順次発売する。

　5月4日は「スター・ウォーズの日」。これに向けた新たなスター・ウォーズ関連コレクションがディズニーストアに登場する。

　ダース・ベイダーのマスクを模ったインパクト抜群なデザインのトートバッグ、惑星に帰還したダース・モールをモチーフにしたフィギュア、「スター・ウォーズ：ギャラクシーズ・エッジ」で展開されている、オビ＝ワン・ケノービのレガシーライトセーバーなど、作品の世界観やキャラクターの魅力を表現したアイテムがラインナップされる。

　また、「MAY THE 4TH BE WITH YOU 2026」のロゴが入った、ファンにはたまらない特別感のあるアイテムも登場。マンダロリアン、グローグー、アソーカ・タノなどのキャラクターをデザインした半袖Tシャツや長袖パーカー、キャップといったファッションアイテムも用意される。

□「スター・ウォーズ」関連コレクションの特集ページ

パーカー　7,000円/ トートバッグ　4,290円/ Tシャツ　4,400円

トーキングアクションフィギュア　5,500円/ ヘルメット　18,000円/ フィギュア　2,800円

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