鹿児島では「焼酎学」が一般教養!? 銘柄を見ただけですらすら説明できる友人
▶▶この作品を最初から読む
飲むこと以外何も決めない!?
『ワカコ酒』の新久千映さんによる気まま旅。
広島県出身・在住で、超インドア派な40代の漫画家・新久千映さん。お酒が大好きな食いしん坊で、美味しいものを食べるためなら努力を惜しまない新久さんが、今回は日本各地の友人知人を訪ねながらの飲み歩き、食べ歩きを敢行！
繁華街をふらついてピンとくるお店に飛び込んだり、お腹をすかせるために観光したり。ひとりでも誰かと一緒でも、昼飲みも夜飲みも楽しんじゃう!?
※本記事は新久千映著の書籍『女ひとり 日本をゆっくり飲んでみたよ』から一部抜粋・編集しました。
※掲載内容は作者がすべて旅をした際に体験した情報によるものです。現在とは異なる場合がありますのでご了承ください。
「鹿児島では日本酒を飲まないの？」という疑問を晴らすため、新久さんは天文館へ。
教師をしている友人「内村先生」と共に飲み屋に向かいます。
※こいごい
こってりと濃い味わい。
「そういえば芋の湯割り覚えたのは内村先生の宅飲みでだったわ」
著＝新久千映／『女ひとり 日本をゆっくり飲んでみたよ』