料理のハードル下げてこっ！「包まず簡単」にできる時短おかず7選
包まないだけでグッと楽になるおかずアイデア
とん平焼き風
キャベツと豚バラを重ねていくだけで完成する、とん平焼き風の一品。
包む工程がないだけで、ぐっとハードルが下がるのがうれしいポイント。
お好み焼き気分を手軽に楽しめる、ラクうまおかずです。
とん平焼き風｜Instagram（＠ai.ouchigohan）ドーナツ餃子
餃子をひとつひとつ包む手間を省いて、フライパンに並べて焼くだけ。ドーナツ状に仕上げることで、見た目のインパクトも抜群です。
外はカリッと、中はジューシーに仕上がり、食べごたえもしっかり。中央にタレを入れられるので、取り分けやすいのも嬉しいポイント。餃子の皮のパリパリ食感も楽しめます。
普段の食卓はもちろん、ちょっとしたおうちパーティーにもぴったりですね。
ドーナツ餃子｜Instagram（＠million02）スコップオムライス
ごはんを混ぜて、広げて、焼くだけ。
オーブンや魚焼きグリルを活用し、包む工程を省いたオムライスは、驚くほど簡単に作れるのが魅力です。
とろっとした卵とチーズが重なって、まろやかでコクのある仕上がりに。ウインナーやミックスベジタブルで手軽に具材をプラスできるのも◎。
取り分けスタイルで楽しめるので、家族ごはんにもぴったりです。
スコップオムライス｜Instagram（＠k_rose1027）巻かないロールキャベツ
キャベツで包まず、半玉そのまま使う大胆アレンジは、くり抜いたキャベツに肉だねを詰めて煮込むだけで、しっかりロールキャベツの味わいに。
煮込むことでキャベツがやわらかくなり、甘みもしっかり引き立ちます。
見た目のインパクトもあり、食卓の主役になる一品。手間を省きながらも、ちゃんと満足できるごちそうになりますよ。
巻かないロールキャベツ｜Instagram（＠ichi_recipe_）スコップコロッケ
具材を広げてパン粉をかけて焼くだけで、香ばしいコロッケに仕上がるアイデアも必見。
揚げ物のハードルがぐっと下がり、カロリーも抑えられて良いことばかり♪ 気軽にコロッケ気分を楽しみたい時に頼れるレシピです。
チーズやマヨネーズをプラスすれば、さらにコクのある味わいに。おかずにもおつまみにも使える、便利なアレンジです。
スコップコロッケ｜Instagram（＠ichico316）パタパタ春巻き
くるくる巻かずに、折りたたむだけで完成する春巻きは、パタパタと重ねる感覚で作れるので、失敗しにくく手軽に挑戦できます。
ハム・卵・チーズ・大葉の組み合わせは間違いないおいしさ。層になった具材がそれぞれ引き立ち、食感も楽しめます。
お弁当のおかずや軽食にもぴったりな、簡単アレンジです。
パタパタ春巻き｜Instagram（＠kattyan1011）包まない小籠包
SNSでも人気のココットを使った「包まない小籠包」。包むのが難しく、お店で食べるものと決めつけていた小籠包は、包まず作ればハードルがグッと下がります。
蒸し上げることで、肉だねの旨みがぎゅっと閉じ込められ、ジューシーな仕上がりに。
スープ感もしっかり楽しめて、満足度の高い一品になります。
ちょっと特別感のあるごはんを、気軽に楽しみたい日におすすめ。
包まない小籠包｜Instagram（＠ouchigohan.jp）
もう包まない、が正解かも
手間のかかる「包む」工程を省くだけで、手の込んだ料理もぐっと身近なものになるのではないでしょうか。
頑張らなくてもちゃんとおいしい、そんなレシピがあるだけで気持ちも軽くなります。
忙しい日ややる気が出ない日は、“包まない”選択を。無理せず続けられるごはん作りを楽しんでいきたいですね。