料理のハードル下げてこっ！「包まず簡単」にできる時短おかず7選

タイパ重視のレシピが増えている今、注目されているのが「包まない」シリーズ。手間のかかる工程を省くだけで、ぐっと気軽に作れるのが魅力です。今回は、見た目も満足感もそのままに、簡単に楽しめる“包まないおかず”をピックアップ。忙しい日や、やる気が出ない日にも頼れるアイデアをご紹介します。

包まないだけでグッと楽になるおかずアイデア

とん平焼き風

キャベツと豚バラを重ねていくだけで完成する、とん平焼き風の一品。

包む工程がないだけで、ぐっとハードルが下がるのがうれしいポイント。





餃子をひとつひとつ包む手間を省いて、フライパンに並べて焼くだけ。ドーナツ状に仕上げることで、見た目のインパクトも抜群です。



外はカリッと、中はジューシーに仕上がり、食べごたえもしっかり。中央にタレを入れられるので、取り分けやすいのも嬉しいポイント。餃子の皮のパリパリ食感も楽しめます。



普段の食卓はもちろん、ちょっとしたおうちパーティーにもぴったりですね。

ドーナツ餃子｜Instagram（＠million02）スコップオムライス

ごはんを混ぜて、広げて、焼くだけ。

オーブンや魚焼きグリルを活用し、包む工程を省いたオムライスは、驚くほど簡単に作れるのが魅力です。



とろっとした卵とチーズが重なって、まろやかでコクのある仕上がりに。ウインナーやミックスベジタブルで手軽に具材をプラスできるのも◎。



取り分けスタイルで楽しめるので、家族ごはんにもぴったりです。

スコップオムライス｜Instagram（＠k_rose1027）巻かないロールキャベツ

キャベツで包まず、半玉そのまま使う大胆アレンジは、くり抜いたキャベツに肉だねを詰めて煮込むだけで、しっかりロールキャベツの味わいに。



煮込むことでキャベツがやわらかくなり、甘みもしっかり引き立ちます。

見た目のインパクトもあり、食卓の主役になる一品。手間を省きながらも、ちゃんと満足できるごちそうになりますよ。

巻かないロールキャベツ｜Instagram（＠ichi_recipe_）スコップコロッケ

具材を広げてパン粉をかけて焼くだけで、香ばしいコロッケに仕上がるアイデアも必見。

揚げ物のハードルがぐっと下がり、カロリーも抑えられて良いことばかり♪ 気軽にコロッケ気分を楽しみたい時に頼れるレシピです。



チーズやマヨネーズをプラスすれば、さらにコクのある味わいに。おかずにもおつまみにも使える、便利なアレンジです。

スコップコロッケ｜Instagram（＠ichico316）パタパタ春巻き

くるくる巻かずに、折りたたむだけで完成する春巻きは、パタパタと重ねる感覚で作れるので、失敗しにくく手軽に挑戦できます。



ハム・卵・チーズ・大葉の組み合わせは間違いないおいしさ。層になった具材がそれぞれ引き立ち、食感も楽しめます。



お弁当のおかずや軽食にもぴったりな、簡単アレンジです。

パタパタ春巻き｜Instagram（＠kattyan1011）包まない小籠包

SNSでも人気のココットを使った「包まない小籠包」。包むのが難しく、お店で食べるものと決めつけていた小籠包は、包まず作ればハードルがグッと下がります。



蒸し上げることで、肉だねの旨みがぎゅっと閉じ込められ、ジューシーな仕上がりに。

スープ感もしっかり楽しめて、満足度の高い一品になります。



ちょっと特別感のあるごはんを、気軽に楽しみたい日におすすめ。



包まない小籠包｜Instagram（＠ouchigohan.jp）

もう包まない、が正解かも

手間のかかる「包む」工程を省くだけで、手の込んだ料理もぐっと身近なものになるのではないでしょうか。



頑張らなくてもちゃんとおいしい、そんなレシピがあるだけで気持ちも軽くなります。



忙しい日ややる気が出ない日は、“包まない”選択を。無理せず続けられるごはん作りを楽しんでいきたいですね。