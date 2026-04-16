吉岡里帆、4年ぶり“どんぎつね”に反響「可愛すぎんか？」「待っていました」
女優の吉岡里帆が14日、自身のインスタグラムを更新。人気キャラクター“どんぎつね”の姿を披露し、ファンの注目を集めている。
【写真】吉岡里帆の“どんぎつね”が4年ぶりに復活！
吉岡は「これからどんなストーリーが見たい？」とつづり、どんぎつねに扮した写真を公開。木くずのようにも見える鰹節の上に横たわるショットとなっている。
どんぎつねとは、日清「どん兵衛」のCMに登場するキャラクターで、吉岡演じるどんぎつねが4年ぶりに復活。4月24日からの全国放送に先駆け、日清の公式サイトでは、「帰ってきたどんぎつね 篇」として映像が公開されている。
ファンからは「どんぎつね復活嬉しすぎます」「この日をずっと待っていました」「こ、これはもう可愛すぎんか？」といった反響が寄せられている。
引用：「吉岡里帆」公式インスタグラム（＠riho＿yoshioka）
【写真】吉岡里帆の“どんぎつね”が4年ぶりに復活！
吉岡は「これからどんなストーリーが見たい？」とつづり、どんぎつねに扮した写真を公開。木くずのようにも見える鰹節の上に横たわるショットとなっている。
どんぎつねとは、日清「どん兵衛」のCMに登場するキャラクターで、吉岡演じるどんぎつねが4年ぶりに復活。4月24日からの全国放送に先駆け、日清の公式サイトでは、「帰ってきたどんぎつね 篇」として映像が公開されている。
ファンからは「どんぎつね復活嬉しすぎます」「この日をずっと待っていました」「こ、これはもう可愛すぎんか？」といった反響が寄せられている。
引用：「吉岡里帆」公式インスタグラム（＠riho＿yoshioka）