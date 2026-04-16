「ディーゼルの実力が実感できる」

宮崎・日南海岸沿いで試乗

2015年当時、欧州で新車販売のほぼ半数を占めたディーゼル車だが、市場縮小が続いている。その一方で「ディーゼルはやっぱり魅力的」という声も根強い。ディーゼルをラインアップしているメーカーはまだ数多くあり、その商品力を高める努力を惜しんでいない。

今回は、その第一人者であるフォルクスワーゲン（以下VW）のTDIを味わうために、宮崎まで取材に向かった。宮崎を試乗の舞台に選んだのは、景色がきれいで気候が温暖なことに加え、「日南海岸沿いには勾配路が多く、ディーゼルの実力が実感できる」のが理由だという。

ディーゼルエンジンは、膨張比が大きく低回転で大きなトルクを生み出し、高い燃焼効率（燃費がいい）を発揮する。つまり、力強い走りと経済的な点が大きな特徴だ。日常ユースで魅力を実感するパワーソースの代表である。ロングクルーズを好むユーザーに支持層が多い。VWの場合、ディーゼル全車に4MOTION（AWD）が設定されている。ウインターレジャーを楽しむドライバーには、ディーゼルはまさに魅力的な選択肢。その恩恵が存分に享受できるラインアップがVWには揃っている。

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