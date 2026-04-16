1日目のホームパーティーでは、SnowManのラウール似だと噂される高3・とおまと佐藤健似の高3・かいとが、とあを取り合う展開に。「一緒に取りに行かん？」ととあを誘い出し、自然に距離を縮めるとおまと、隣で静かに闘争心を燃やすかいと。バチバチの展開が繰り広げられた。

【映像】ラウール似男子と可愛すぎる爆モテ高2女子のビジュアル

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。13日はクライストチャーチ編第2話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、大友花恋。





■今回参加するのはこのメンバー！

・女子メンバー

【新規】

とあ（金沢十亜、高2／東京都）

はるめ（伊澤春苺、高1／京都府）

れな（花守麗奈、高2／東京都）

【継続】

ゆうひ（岩間夕陽、高2／千葉県、「チュンチョン編」からの継続）

ゆあ（小林ゆあ、高3／神奈川県、「卒業編2026」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

とおま（小川永真、高3／福島県）

ゆうま（今野優誠、高1／茨城県）

かいと（田代魁音、高3／東京都）

こたろう（桜木琥太郎、高3／大阪府）

【継続】

りお（酒井理央、高3／東京都、「テグ編」からの継続）

「逃さないね、チャンス」爆モテ女子とあをめぐり、既に恋のバトルが勃発？！

1日目の夜は、フルーツやピザ、マフィンなど豪華な料理が並ぶテーブルでホームパーティーがスタート。SnowManのラウール似だとスタジオで話題となった高3・とおまと佐藤健似のイケメン高3・かいとは、天真爛漫なモテ女子・とあを誘い、サイドをそれぞれキープ。和やかな空気の中、恋の駆け引きが動き出した。

とあが、他のメンバーが食べていたカップケーキを見て、「え！食べたい！」と目を輝かせて反応すると、すかさずとおまが「取り行かん？一緒に」と誘い、カップケーキを口実に2人で席を立つことに成功。

一方、席に残されたかいとは仲良く席を立った2人を横目に無言で水を飲み、悔しさをにじませる。かいとを気になっているゆあは、そんなかいとの様子に気づき、切ない表情に…。

暫くしてとあととおまが席に戻り、とあが「美味しい！」と笑顔を見るなど、とおまと楽しく話す姿を見つめるかいとの表情からは、嫉妬心が伺える。

そんな中、ゆあは夕食の途中でかいとを2ショットに誘い出した。ゆあは「第一印象入ってるし、さっきの席で隣座れなかったから話したいなと思って」と切り出しつつ、「もうとあちゃんだけ？」とかいとの想いに触れる。

これに対しかいとは、「今はとあちゃんって思ってて」と本心を語りながらも、「（ゆあと）まだあんまり話してないじゃん、だからまだあんまわかんないっていうか知れてなくて、めっちゃいい人だなっていうのは…」とフォローを入れていた。