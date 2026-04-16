「母の日 苺のロールケーキ」（税込 2700円）

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　「不二家」は、5月8日（金）〜5月10日（日）の3日間限定で、母の日スイーツを、全国の洋菓子店で発売する。

【写真】チョコ好きにぴったり！　華やかな「チョコレートのフラワーケーキ」も

■好みに合わせて選べるラインナップ

　今回母の日に合わせて発売されるのは、華やかな飾りのケーキなど、日頃の感謝の気持ちを伝えるのにぴったりなスイーツ。

　「母の日 苺のロールケーキ」は、スポンジにミルキーミルクシャンテリークリームと苺を巻き込み、サイドにホワイトチョコフレークをまぶしたロールケーキ。上面に苺を3粒、スマイルマークチョコ、母の日ペコちゃんデザインのマカロン皮を飾り、お祝いの食卓を彩る。

　また、苺を使った「母の日 たっぷり苺のケーキ」や「母の日 苺のフラワーケーキ」に加え、チョコがメインの「母の日 チョコレートのフラワーケーキ」が登場。いずれも、カーネーションのデザインがかわいい「メッセージペーパープレート」を付属して提供される。

　さらに、ペコちゃんとハーブ＆アロマテラピーの専門店「生活の木」のスペシャルコラボが実現し、プレゼントに最適なハーブティーが展開されるほか、ネット予約受付サイト「FUJIYA−Sweets．com」でも母の日限定スイーツの予約を受付中だ。