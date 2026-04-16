不二家“母の日スイーツ”発売へ！ メッセージプレート付き「苺のロールケーキ」など展開
「不二家」は、5月8日（金）〜5月10日（日）の3日間限定で、母の日スイーツを、全国の洋菓子店で発売する。
【写真】チョコ好きにぴったり！ 華やかな「チョコレートのフラワーケーキ」も
■好みに合わせて選べるラインナップ
今回母の日に合わせて発売されるのは、華やかな飾りのケーキなど、日頃の感謝の気持ちを伝えるのにぴったりなスイーツ。
「母の日 苺のロールケーキ」は、スポンジにミルキーミルクシャンテリークリームと苺を巻き込み、サイドにホワイトチョコフレークをまぶしたロールケーキ。上面に苺を3粒、スマイルマークチョコ、母の日ペコちゃんデザインのマカロン皮を飾り、お祝いの食卓を彩る。
また、苺を使った「母の日 たっぷり苺のケーキ」や「母の日 苺のフラワーケーキ」に加え、チョコがメインの「母の日 チョコレートのフラワーケーキ」が登場。いずれも、カーネーションのデザインがかわいい「メッセージペーパープレート」を付属して提供される。
さらに、ペコちゃんとハーブ＆アロマテラピーの専門店「生活の木」のスペシャルコラボが実現し、プレゼントに最適なハーブティーが展開されるほか、ネット予約受付サイト「FUJIYA−Sweets．com」でも母の日限定スイーツの予約を受付中だ。
【写真】チョコ好きにぴったり！ 華やかな「チョコレートのフラワーケーキ」も
■好みに合わせて選べるラインナップ
今回母の日に合わせて発売されるのは、華やかな飾りのケーキなど、日頃の感謝の気持ちを伝えるのにぴったりなスイーツ。
「母の日 苺のロールケーキ」は、スポンジにミルキーミルクシャンテリークリームと苺を巻き込み、サイドにホワイトチョコフレークをまぶしたロールケーキ。上面に苺を3粒、スマイルマークチョコ、母の日ペコちゃんデザインのマカロン皮を飾り、お祝いの食卓を彩る。
さらに、ペコちゃんとハーブ＆アロマテラピーの専門店「生活の木」のスペシャルコラボが実現し、プレゼントに最適なハーブティーが展開されるほか、ネット予約受付サイト「FUJIYA−Sweets．com」でも母の日限定スイーツの予約を受付中だ。