ぶひ可愛さ満喫の展示空間！ BACON「鼻ぺちゃ展 2026」

BACONが開催する「鼻ぺちゃ展 2026」は、パグやシーズー、フレンチブルドッグなど鼻ぺちゃ犬の写真とグッズをまとめて楽しめる合同写真展＆物販展です。

名古屋会場は5月2日から、東京会場は5月22日から始まり、会場ごとの限定企画や新作グッズもそろいます。

鼻ぺちゃ犬が好きな人は、推しの作品探しから買い物まで一度に満喫できます。

イベント 名：鼻ぺちゃ犬の合同写真展＆物販展「鼻ぺちゃ展 2026 in名古屋」名古屋開催期間：2026年5月2日(土)〜5月17日(日)東京開催期間：2026年5月22日(金)〜6月14日(日)営業時間：名古屋 11:00〜17:00、東京 11:00〜17:00（土曜のみ11:00〜18:00）休館日：名古屋 5月11日(月)〜13日(水)、東京 毎週月曜日会場：T ODA YS GALLERY STUDIO. NAGOYA、T ODA YS GALLERY STUDIO.入場料：700円、3歳以下無料

「鼻ぺちゃ展 2026」は、フレンチブルドッグやパグ、ボストンテリア、シーズーなどをテーマにした作品展示と物販を楽しめるイベントです。

36組のクリエイターが参加し、名古屋と東京それぞれで鼻ぺちゃ犬の魅力を間近に味わえます。

参加クリエイター作品

LLOYDやi_am_ikura、Malu、まめこむなど、SNSで人気の鼻ぺちゃ犬たちが会場を彩ります。

写真や作品を通して、それぞれの表情や個性をじっくり見比べられるのが魅力です。

会場限定グッズ

会場には日常使いしやすい雑貨から一点もの感のある刺繍作品まで、幅広い鼻ぺちゃ犬グッズが並びます。

限定販売アイテムも多く、推し犬種やお気に入り作家のアイテムを探す楽しさも広がります。

来場イベントと特典

幸池重季 来場日程（名古屋）：2026年5月16日(土)、5月17日(日) 各日11:00〜17:00幸池重季 来場日程（東京）：2026年6月6日(土)、6月7日(日) 各日11:00〜17:00AUNITEM手づくりステッカーセット：各日先着200名AUNITEM購入特典：5,000円以上購入で非売品アクスタガチャを プレゼント 来場特典：鼻ぺちゃ犬になれるポストカードをラン ダム 配布 SNS 投稿特典：扉用オリジナルステッカーを プレゼント

幸池重季による「あうんのてんぽ」出張ブースでは、作品の世界観と限定グッズを楽しめます。

ポストカードやSNS投稿特典も用意され、来場の思い出を写真やグッズとして持ち帰れます。

「鼻ぺちゃ展 2026」は、見る楽しさと買う楽しさを一度に味わえるおでかけ先です。

会場限定グッズや来場特典があるので、初めて訪れる人も特別感をしっかり楽しめます。

名古屋と東京で開催されるため、近くの会場を選びやすいのもうれしいポイントです。

鼻ぺちゃ犬の魅力をたっぷり味わえる「鼻ぺちゃ展 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「鼻ぺちゃ展 2026」の入場料はいくらですか？

A. 「鼻ぺちゃ展 2026」の入場料は700円で、3歳以下は無料です。

Q. 「鼻ぺちゃ展 2026」はどこで開催されますか？

A. 「鼻ぺちゃ展 2026」は名古屋のTODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYAと、東京のTODAYS GALLERY STUDIO.で開催されます。

Q. 来場特典を受け取るにはどうすればいいですか？

A. 来場特典は配布条件を満たせば受け取れますが、いずれも数量限定のため無くなり次第終了です。

SNS投稿特典は公式SNSのフォローと、#鼻ぺちゃ展 を付けたInstagramまたはXへの投稿画面提示が必要です。

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