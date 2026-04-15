迷いに寄り添う一冊！ 1万年堂出版「なぜ生きる」

記事ポイント 1万年堂出版の『なぜ生きる』が発刊25年で100万部を突破し、今あらためて注目を集めています。精神科医と哲学者が人生の根本的な問いに向き合う内容が、幅広い世代の読者に読み継がれています。全国の書店で購入でき、自宅配送の問い合わせ先も案内されています。 1万年堂出版の『なぜ生きる』が発刊25年で100万部を突破し、今あらためて注目を集めています。精神科医と哲学者が人生の根本的な問いに向き合う内容が、幅広い世代の読者に読み継がれています。全国の書店で購入でき、自宅配送の問い合わせ先も案内されています。

1万年堂出版の書籍『なぜ生きる』が、発刊から25年を経て100万部を突破します。

精神科医と哲学者による異色の共著は、「なぜ生きるのか」という根本的な問いに向き合いたい読者から支持を集めています。

全国の書店で販売されており、人生観や生き方を見つめ直したいときの1冊として手に取りやすい書籍です。

1万年堂出版「なぜ生きる」

書名：なぜ生きる監修・著者：高森顕徹（監修）、明橋大二・伊藤健太郎（共著）発刊年：2001年累計部数：100万部突破（2026年2月末時点）翻訳：世界12カ国・地域出版社：株式会社1万年堂出版定価：1,650円（税込）販売場所：全国の書店自宅配送問い合わせ：0120-975-732（平日午前9時〜午後6時、土曜午前9時〜12時）

『なぜ生きる』は、戦争や災害、貧困、不安定な社会情勢のなかで人生の意味を考えたい読者に向けた1冊です。

月間ベストセラーのノンフィクション・ライトエッセイ部門でもトップ5入りを続けており、今も新たな読者を広げています。

読者に届く問い

「なぜ生きるのか」という本質的な問い精神科医と哲学者が共著収録内容（一部）：人生の目的、苦悩との向き合い方、幸せの意味、死後への不安など読者の反響：1万5000通の読者ハガキ

精神科医の視点と哲学者の視点が重なることで、抽象的になりがちなテーマを読み進めやすく整理しています。

読者ハガキには10代からの切実な声も寄せられており、心の支えを探す場面で選ばれていることがうかがえます。

海外翻訳版

英訳書名：YOU WERE BORN FOR A REASON The Real Purpose of Life著者名：高森顕徹、明橋大二、伊藤健太郎翻訳：ジュリエット・カーペンター監修：エドワード・サイデンステッカー翻訳展開：世界12カ国・地域

海外翻訳版は、日本発の人生論として世界にも広がっています。

英訳に関わった研究者からも高く評価されており、国や言語を超えて届くテーマを持つ書籍として注目できます。

関連新刊

書名：6〜12歳の子育てハッピーアドバイス 小学生編著者：明橋大二発刊日：3月10日シリーズ累計：500万部突破

明橋大二さんの最新刊は、小学生の子どもを持つ家庭や教育関係者に向けて、伝え方の工夫をマンガでわかりやすく紹介しています。

子育ての悩みに具体的なヒントを得たい読者は、『なぜ生きる』とあわせてチェックしやすい1冊です。

『なぜ生きる』は、答えの出にくい不安や迷いに向き合いたいとき、ひとつの視点を与えてくれる書籍です。

長く読み継がれてきた実績があるため、人生論や哲学の本を初めて読む人でも手に取りやすい安心感があります。

全国の書店で購入できるので、自分用にはもちろん、大切な人に贈る1冊としても選びやすい存在です。

1万年堂出版「なぜ生きる」の紹介でした。

よくある質問

Q. 『なぜ生きる』はどこで買えますか？

A. 『なぜ生きる』は全国の書店で販売中です。

自宅配送を希望する場合は、1万年堂出版の問い合わせ窓口にも連絡できます。

Q. 『なぜ生きる』はどんな人に向いていますか？

A. 人生の意味や生き方について考えたい人、不安な時期に心の支えになる本を探している人に向いています。

哲学書に慣れていない人でも読みやすい構成が特徴です。

Q. 『なぜ生きる』の価格はいくらですか？

A. 『なぜ生きる』の定価は1,650円（税込）です。

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