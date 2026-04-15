京都府南丹市で行方不明になっていた男子児童が13日、遺体で見つかりましたが、警察は15日、男児の自宅を死体遺棄の疑いで家宅捜索しています。

（MBS山中真アナウンサー 15日午前11時半ごろ）「京都府南丹市の男児の自宅前にいます。15分ほど前から雨が強くなり始めました。ちょうどこの時間も何人かの警察が自宅前に集まってきています。警察は朝７時すぎに自宅前に集まり始めて、その後中に入っていきました」

11歳の小学生、安達結希さんは13日、南丹市の山林で遺体で見つかりました。14日、遺体の身元が安達さんと確認されたことから、警察は死体遺棄の疑いで15日朝から安達さんの自宅を家宅捜索しています。

安達さんは3月23日、父親が学校そばの駐車場まで送り届けたとされその後、行方が分からなくなっていることが分かりました。

警察などが連日、安達さんの行方を捜索し13日、小学校から南西に約2キロ離れた山林で安達さんの遺体が見つかりました。遺体を詳しく調べたところ、死因は不詳で、死亡したのは3月下旬ごろだということです。

家宅捜索は今も続いています。警察は親族からも話を聞くなどして、安達さんが行方不明になった経緯などを調べています。