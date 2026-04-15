レイメイ藤井は、ステーショナリーブランド「Kept」（ケプト）より、消せるラインマーカー「キエラ」の新色「ピンク＆ブルー」と「ペンケースに入る暗記シート」、マーカーとシートがセットになった「キエラ＆暗記シートセット」を2026年5月中旬に発売します。

「キエラ」（ピンク＆ブルー）

記事のポイント キエラはインク式ではなくテープ式のラインマーカー。テープだから消しゴムで簡単に消すことができます。また、インク式の弱点であった裏写りやにじみなどがなく、まっすぐひきやすいのもポイント。新色と合わせて使える暗記シートも発売されます。

「Kept キエラ」は、消しゴムで消せるテープタイプのラインマーカーです。マーキング後でも簡単に修正が可能なため、覚えた箇所を消したり、強調位置を変更したりと、学習状況やシーンに合わせて柔軟に活用できます。

↑消しゴムで消せます。

テープ式を採用することで、従来のラインマーカーで課題とされていたにじみや、裏写りを軽減。安定した引き心地により、参考書やノートでもストレスなく、まっすぐなラインを引くことができます。

↑テープ式なので裏写りしません。

新色「ピンク＆ブルー」は、暗記学習向けのカラー。展開中の「ブルー＆イエロー」「パープル＆ピンク」「オレンジ＆ライム」「レッド＆グリーン」と合わせて全5色展開になります。

実売価格は638円（税込）。

合わせて使える暗記シートも登場

「Kept ペンケースに入る暗記シート」は、上記のラインマーカーと組み合わせることで暗記学習ができるシート。用途によって使い分けができる2つ折りで、ケース付きなのでペンケースに入れて管理することができます。実売価格は385円（税込）。

ラインマーカーとシートがセットになった「キエラ＆暗記シートセット」も用意されます。こちらは実売価格935円（税込）。

レイメイ藤井 「キエラ」（ピンク＆ブルー） 発売日：2026年5月中旬 実売価格：638円（税込）

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