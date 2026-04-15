東京ディズニーランド・東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーである「新菱冷熱工業」が「新菱冷熱さわやかキャンペーン」を開催！

クイズ正解者の中から抽選で10組20名様に“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”プライベート・イブニング・パーティーご招待が当たります☆

新菱冷熱工業 東京ディズニーランド「“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”プライベート・イブニング・パーティー招待」新菱冷熱さわやかキャンペーン

応募期間：2026年4月15日（水）〜5月15日（金）

賞品：“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”プライベート・イブニング・パーティー・パスポート（ペア）

当選人数：10組20名

キャンペーンURL：https://www.shinryo.com/sponsor/cp13/

新菱冷熱工業が、2026年7月3日に開催される東京ディズニーランド「“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”プライベート・イブニング・パーティー」のパスポートが当たる「新菱冷熱さわやかキャンペーン」を開催。

クイズに答えて正解された方の中から抽選で10組20名が招待されるキャンペーンです。

スペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」実施中の東京ディズニーランドを貸切で楽しむことができる「“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”プライベート・イブニング・パーティー」

当日の来園された方全員にプレゼントも用意されています。

そのほか、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』の公開を記念したスペシャルグリーティングも実施予定です☆

東京ディズニーランドにて実施される「“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”プライベート・イブニング・パーティー」のパスポートが当たるスペシャル企画。

2026年4月15日より開催されている、新菱冷熱工業「新菱冷熱さわやかキャンペーン」の紹介でした☆

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新菱冷熱工業株式会社は、東京ディズニーランド／東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーです

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