俳優宍戸開（59）が14日、Xを更新。小泉進次郎防衛相の答弁に反論した。

小泉進次郎防衛相は14日の参院外交防衛委員会で、陸上自衛隊中央音楽隊のソプラノ歌手、鶫（つぐみ）真衣3等陸曹が12日の自民党大会に出席し、「君が代」を斉唱したことに関して、自衛官の政治的行為を制限する自衛隊法61条には抵触しないとの認識を繰り返し強調した。「職務ではなく、私人としてイベント会社からの依頼を受けて国歌を歌唱したと聞いている。国歌を歌唱することが政治的行為に当たるものではなく、今回の件は自衛隊法違反に当たらないと認識している」と主張した。立憲民主党の田島麻衣子議員への答弁だった。

宍戸は、「小泉氏、自衛隊法違反に当たらず 自民党大会の自衛官歌唱で」という見出しで報じられた共同通信のネット記事を添付。「当たると思うょ！」と真っ向から反論した。

この件では野党などから批判や疑問視する声が相次ぐなど論議を呼んでおり、共産党の山添拓政策委員長は14日の参院外交防衛委員会で「憲法への自衛隊明記を目指す高市総理のもとで起きた、目に余る政治利用と思っている」などと指摘。

国民民主党の榛葉賀津也幹事長も同委員会で「大臣、我々政治家は与党、野党関係なく、現場の自衛官と防衛省の職員を守ろうよ。守ってやろうよ」「シビリアンコントロール（文民統制）の中で、自衛官は活動している。現場では、部下は上官には逆らえないし、自衛官や防衛省職員は、政治家に文句は言えないんです。だからその分、我々（政治家）が現場の自衛官や、防衛省の職員のことを思って、守らないとだめだと思う」「今、ネットでもニュースでも、自民党大会の3等陸曹の国歌斉唱が話題になっているが、御党の幹事長は、『個人的な依頼をした』と。個人に依頼し、個人が受けて、個人の問題だと。これじゃ、彼女がかわいそうだ。この3等陸曹は、まったく悪くないです」などと小泉氏に対し苦言を呈した。