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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「医者カップルにインタビュー」と題したショート動画を公開した。大学の同級生で現在研修医として働く25歳のカップルが登場し、医師を志した理由から給与事情、そして「性格も完璧でいいところしかない」と互いを深く思いやる温かい関係性を明かしている。



街角でのインタビューに笑顔で応じたのは、同じ大学出身で交際6年目となる研修医の2人。医師を目指した理由について、彼女が「進路選択で学校の先生に勧められて」と笑顔で語る一方、彼氏は「ずっとスポーツやってて、膝の半月板損傷って重い怪我をして」と自身の過去を振り返った。その際、同じ高校・大学出身の先輩医師に診てもらった経験から、「自分もスポーツ整形なりたいな」と明確な目標を抱くようになったという。



話題が気になる給与事情に移ると、彼女は「基本給が35万」に手当が付くと説明。一方の彼氏は「基本給29万ぐらい」としつつも、「実は学生時代起業してて、卒業する時に事業売却して今研修医に」と、あっさりと驚きの経歴を告白した。しかし、現在の貯金額を問われると、2人とも声を揃えるように「ほぼ0円」「お金まだ入ってきてないんで0円です」と大笑いし、若手医師としての飾らない等身大の素顔をのぞかせている。



惹かれ合ったきっかけについては、大学のバスケットボール部で彼氏が選手、彼女がマネージャーだったと回顧。彼氏が「見ての通りめちゃくちゃ可愛くて、性格も完璧で、いいところしかない」と隣の彼女を手放しで絶賛すると、彼女もはにかみながら「優しいんで、すごい言ってくれるからずっと好き」と応じ、互いへの揺るぎない愛情を示した。



将来の夢について問われると、彼女は「いろんな人に助けられて生きてきたので、多くの人の助けになれる存在になれれば」と小児科医としての展望を真摯に語った。彼氏も「アスリートを救う施設、足腰悪いおばあちゃんとかを助けられる病院をいっぱい建てれたらなと」と、大きな目標を掲げている。



動画の最後では、お互いに向けて「これから一緒に頑張ろうね」「2人で支え合って、研修医大変だと思うけど乗り切れたらいいなと」と温かいエールを交換。多忙を極める研修医生活を2人の絆で乗り越えようとする姿と、医療への真っ直ぐな志が、視聴者に爽やかな余韻を残す対談となった。