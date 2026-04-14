VaundyがプロデュースしたTVアニメ『黄泉のツガイ』OP＆EDテーマ配信スタート！アニメ描き下ろしジャケットも解禁！

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4月4日(土)23:30放送開始となったTVアニメ『黄泉のツガイ』のOPテーマ・Vaundy「飛ぶ時」とEDテーマ・yama「飛ぼうよ」が配信リリースとなった。今作はVaundyがOP＆EDテーマの両方を書き下ろし、OPテーマは自身で、EDディングテーマはyamaが歌唱している。

さらに、Vaundyが歌うEDテーマ「飛ぼうよ」、yamaが歌うOPテーマ「飛ぶ時」というスペシャルな音源も同時にリリースされ、作品に登場する”ツガイ”のように、音楽でもオープニングとエンディングがリンクした作品として楽しめる。

国内外から今なお熱い支持を得る名作「鋼の錬金術師」の荒川弘が描く最新作にして、月刊「少年ガンガン」にて大好評連載中のシリーズ累計600万部を突破する『黄泉のツガイ』。2003年から2011年にかけて放送・公開したアニメ「鋼の錬金術師」シリーズと同様、スクウェア・エニックス×アニプレックス×ボンズの強力タッグで制作される本作。待望のアニメ化となる本作はTOKYO MX・BS11・群馬テレビ・とちぎテレビほかにて、4月4日(土) 23時30分より放送がスタートしている。

このたび、アニメのノンクレジットオープニング＆エンディングムービーも公開となっており、合わせて楽しんでほしい。

なお、「飛ぶ時・飛ぼうよ」は上記の4曲を収録したシングルとして6月10日にCDリリースされることが決定している。

●リリース情報

Vaundy・yama

「飛ぶ時/飛ぼうよ」

4月12日配信リリース

Vaundy・yama

「飛ぶ時/飛ぼうよ」（アニメオープニング&エンディング）



配信リンクはこちら

https://lnk.to/flyaway_wayout_Vy

yama・Vaundy

「飛ぶ時/飛ぼうよ」（セルフカバーバージョン）

配信リンクはこちら

https://lnk.to/flyaway_wayout_yV

6月10日CDリリース

価格：￥2,000＋税

品番：VVCV-18

予約はこちら

https://Vaundy-yama.lnk.to/flyaway-wayout

＜CD＞

M1：「飛ぶ時」（Vaundy）TVアニメ「黄泉のツガイ」オープニングテーマ

M2：「飛ぼうよ」（yama） TVアニメ「黄泉のツガイ」エンディングテーマ

M3：「飛ぶ時」（yama） セルフカバー

M4：「飛ぼうよ」（Vaundy）セルフカバー

Vaundy

フジテレビ系月9ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」主題歌

「イデアが溢れて眠れない」

4月20日配信リリース

予約はこちら

https://lnk.to/idea_Vaundy

●作品情報

『黄泉のツガイ』

TOKYO MX・BS11・群馬テレビ・とちぎテレビほかにて放送中

TOKYO MX 毎週土曜 23:30〜24:00

とちぎテレビ 毎週土曜 23:30〜24:00

群馬テレビ 毎週土曜 23:30〜24:00

BS11 毎週土曜 23:30〜24:00

MBS 毎週土曜 26:08〜26:38（※初回放送は25:38〜）

CBCテレビ 毎週土曜 26:43〜27:13

AT-X 毎週月曜 23:30〜24:00

信越放送 毎週火曜 25:30〜26:00

HTB北海道テレビ 毎週火曜 25:55〜26:25

RKB毎日放送 毎週火曜 26:00〜26:30

テレビユー福島 毎週水曜 24:58〜25:28

ミヤギテレビ 毎週水曜 24:59〜25:29

テレビ静岡 毎週水曜 25:15〜25:45

南海放送 毎週水曜 25:35〜26:05

青森放送 毎週水曜 25:54〜26:24

TeNYテレビ新潟 毎週水曜 25:59〜26:29

熊本県民テレビ 毎週水曜 26:34〜27:04

さくらんぼテレビ 毎週木曜 24:45〜25:15

鹿児島放送 毎週木曜 25:20〜25:50

琉球朝日放送 毎週木曜 25:20〜25:50

広島テレビ 毎週木曜 25:29〜25:59

テレビ山口 毎週木曜 26:00〜26:30（※初回放送は26:28〜）

西日本放送 毎週木曜 26:29〜26:59

日本海テレビ 毎週木曜 26:30〜27:00

※放送日時は編成の都合により変更となる場合がございます。

配信情報

地上波放送後より各配信プラットフォームにて順次配信開始

ABEMA／dアニメストア／dアニメストア for Prime Video／dアニメストア ニコニコ支店／U-NEXT／アニメ放題／DMM TV／Hulu／FOD／Lemino／アニメタイムズ／バンダイチャンネル／Netflix／Prime Video／ディズニープラス／TELASA（見放題プラン）／J:COM STREAM（見放題）／milplus見放題パックプライム／AnimeFesta／ニコニコ生放送／ニコニコチャンネル／TVer ほか

※配信日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承ください

＜イントロダクション＞

スクウェア・エニックス×アニプレックス×ボンズ再び！

「鋼の錬金術師」荒川弘が描く幻怪ファンタジーが待望のTVアニメ化決定！

国内外から今なお熱い支持を得る名作「鋼の錬金術師」の荒川弘が描く最新作にして、

月刊「少年ガンガン」にて大好評連載中のシリーズ累計600万部を突破する本作が、

待望のTVアニメ化決定！

謎と怪奇が交錯する新感覚ツガイバトル。

息もつかせぬ幻怪ファンタジーが、今動き始める。

【スタッフ】

原作：荒川弘（掲載 月刊「少年ガンガン」スクウェア・エニックス刊）

監督：安藤真裕

シリーズ構成：高木登

キャラクターデザイン・総作画監督：新井伸浩

ツガイデザイン：杉浦幸次・伊藤嘉之

美術監督：大西達朗

美術設定：多田周平・小木斉之

色彩設計：後藤ゆかり

撮影監督：張盈穎

3D監督：佐々木瑞生

編集：郄橋歩

音楽：末廣健一郎

音響監督：若林和弘

音響効果：緒方康恭

プロダクション・スーパーバイズ：ボンズ

アニメーション制作：ボンズフィルム

【キャスト】

ユル：小野賢章

アサ：宮本侑芽

デラ：中村悠一

ガブちゃん：久野美咲

右：小山力也

左：本田貴子

ハナ：島袋美由利

ジン：諏訪部順一。

●ライブ情報

Vaundy ASIA ARENA TOUR 2026 “HORO”

9月5日（土）6日（日）

TOKYO Makuhari Messe Halls 9 & 11

9月19日（土）20日（日）

SEOUL INSPIRE ARENA

10月3日（土）

HONGKONG AsiaWorld-Arena

10月24日（土）25日（日）

FUKUOKA Kitakyushu Messe

10月31日（土）11月1日（日）

TAIPEI Taipei Arena

11/14日（土）15日（日）

SHANGHAI

特設サイトはこちら

https://member.vaundy.jp/feature/ASIAARENATOUR_2026

Vaundy JAPAN ARENA TOUR 2027-2028

2027

8月14日(土)15日(日) 兵庫県・GLION ARENA KOBE

8月28日(土)29日(日) 愛知県・日本ガイシホール

9月19日(日)20日(月・祝) 福岡県・マリンメッセ福岡A館

9月25日(土)26日(日) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

10月2日(土)3日(日) 大阪府・大阪城ホール

10月16日(土)17日(日) 広島県・広島グリーンアリーナ

10月23日(土)24日(日) 新潟県・朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター

11月20日(土)21日(日) 岩手県・盛岡タカヤアリーナ(盛岡市総合アリーナ)

11月27日(土)28日(日) 神奈川県・横浜某所

12月11日(土)12日(日) 福井県・サンドーム福井

2028

1月9日(日)10日(月・祝) 大阪府・大阪城ホール

1月15日(木)16日(金) 愛知県・IGアリーナ

1月22日(土)23日(日) 熊本県・グランメッセ熊本

2月5日(土)6日(日) 香川県・あなぶきアリーナ香川

2月26日(土)27日(日) 宮城県・ゼビオアリーナ仙台

特設サイトはこちら

https://member.vaundy.jp/feature/ARENATOUR_2728

「yama C.U.Tリリースツアー “羽化”」

2026年5月6日（水祝）＠Zepp Sapporo

2026年5月10日 (日) @仙台GIGS

2026年5月16日（土）＠Zepp Fukuoka

2026年5月23日（土）＠Zepp Namba

2026年5月24日（日）＠Zepp Nagoya

2026年5月31日（日）＠Zepp Haneda

全国共通

1階スタンディング \5,800（税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き）

1階後方指定席 \6,300（税込・入場時別途ドリンク代）

2階指定席 \6,800（税込・入場時別途ドリンク代）

※お一人様4枚まで（複数公演申込可）

※3歳以上有料

※チケットは全て電子チケットとなります。

□企画・制作： ソニー・ミュージックレーベルズ / H.I.P.

チケット発売中

https://w.pia.jp/t/yama-uka/

©Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX, Project TSUGAI

関連リンク

TVアニメ『黄泉のツガイ』公式サイト

https://yominotsugai.com/

Vaundyオフィシャルサイト

https://vaundy.jp/

yamaオフィシャルサイト

https://www.sonymusic.co.jp/artist/yama/