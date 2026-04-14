【2026年GW】韓国アクセサリーブランド・engbroxが日本初進出。渋谷PARCOで4月17日〜5月20日までPOPUP開催

繊細な輝きで日常を彩る韓国アクセサリーブランド「engbrox（エングブロックス）」が日本初進出。2026年4月17日（金）〜 2026年5月20日（水）の期間限定でPOPUPを開催する。

engbroxは、日常の何気ない瞬間からインスピレーションを受けて誕生したブランド。

ロマンティックでありながらシック、ユニークでありながらコンテンポラリーな感性を宿したジュエリーとアクセサリーを提案する。

【開催概要】

engbrox POPUP STORE EVENT期間：2026年4月17日（金）〜 2026年5月20日（水）開催場所：渋谷PARCO 4F 「THE HYUNDAI」 ・POP-UP PROMOTION全コレクションアイテム SPECIAL PRICE

・購入特典購入者全員：HAIR SCRUNCHIE プレゼント（先着100名）5,000円以上購入：SILKY RIBBON HAIRPIN7,000円以上購入：EB MINI RUG

※各プロモーションは、なくなり次第終了。

◆EVENT2（期間：GW 4月29日〜5月7日）

・GOLDEN WEEK PROMOTION全コレクションアイテム SPECIAL PRICE（GW期間中はさらにお得に）

・購入特典購入者全員：HAIR SCRUNCHIE プレゼント（先着100名）5,000円以上ご購入：SILKY RIBBON HAIRPIN7,000円以上ご購入：EB MINI RUG

※上記プロモーションは、在庫なくなり次第終了。

イベント詳細https://www.nugu.jp/product?displaygroup=110713