新しいサクラはフロントデザインが進化

日産サクラ｜Nissan Sakura

日産の軽EV「サクラ」は、同社が長年にわたり培ってきた電動車開発の技術と知見を結集し、日本ユーザーの日常の移動シーンに寄り添い、暮らしを豊かにすることを目指して開発されたモデル。

2022年の発売以来、「2022-2023日本カー・オブ・ザ・イヤー」、「2023年次RJCカーオブザイヤー」、そして「2022～2023日本自動車殿堂カーオブザイヤー」を受賞。軽自動車として初めて3冠を達成するなど、高い評価を得てきた。

2025年（1月～12月）は国内販売台数1万4093台を記録。4年連続で電気自動車（EV）販売台数No.1（日産調べ）を達成し、日本のEV市場を牽引している。

近日発表されるマイナーチェンジでは、「サクラ」ならではの魅力をさらに際立たせるため、外観デザインが刷新される。フロントフェイスにはボディカラーと同色のグリルを採用し、カッパー色があしらわれた新デザインのフロントバンパーをアクセントとして組み合わせることで、ひと目で進化を感じさせるデザインとなっている。

日産として初めて採用するエクステリアカラー「水面乃桜-ミナモノサクラ-」は、水辺に咲く桜が水面に映る情景を表現した、上質感と華やかさをより際立たせる落ち着きのある色合いに仕上げられている。

INFORMATION

日産サクラ 先行情報サイト

https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/sakura_teaser.html

日産サクラ｜Nissan Sakura

現行モデルの日産サクラ