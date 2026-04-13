楽しいはずなのに苦しい。不倫中に増えていく“見えないストレス”の正体
一緒にいる時間は楽しい。それなのに、なぜかふとした瞬間に苦しくなる。不倫関係は“楽しい時間”と引き換えに、見えにくいストレスを抱えやすい関係でもあります。
連絡ひとつで気持ちが揺れる
連絡が来るかどうかで安心したり、不安になったり。相手の状況が見えない分、小さな変化にも気持ちが左右されやすくなります。自分ではコントロールできない部分に感情が引っ張られる状態は、想像以上に消耗しやすいものです。
常に“待つ側”になりやすい
会うタイミングも連絡のペースも、相手の都合が優先されがち。その中で、自分は待つ立場になりやすくなります。納得しているつもりでも、「なぜ自分ばかり」と感じる瞬間が増えると、少しずつストレスが積み重なっていくでしょう。
未来が見えない不安が残る
この関係がどうなるのか、はっきりしないまま続いていく。その状態は、安心とは言いにくいものです。楽しい時間があるからこそ続けてしまう一方で、先が見えない不安が消えない。そのギャップが、苦しさにつながっていきます。
「楽しいのに苦しい」と感じるのは、無理をしているサインかもしれません。その関係が、自分にとって“満たされるもの”なのか、それとも“消耗していくもの”なのか。一度立ち止まって見直すべきでしょう。 ※画像は生成AIで作成しています
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